Dünyalar Savaşı filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Dünyalar Savaşı filminin IMDb puanı kaçtır?

H. G. Wells'in aynı adlı romanından uyarlanan, bilimkurgu, felaket ve gerilim türlerindeki ABD yapımı film Dünyalar Savaşı, televizyon ekranlarına gelen kaliteli filmler arasında yer alıyor. Peki, Dünyalar Savaşı filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Dünyalar Savaşı filminin IMDb puanı kaçtır?

cumhuriyet.com.tr
04 Eylül 2022 Pazar, 13:38
Dünyalar Savaşı filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Dünyalar Savaşı filminin IMDb puanı kaçtır?
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Dünyalar Savaşı İngilizce özgün adıyla 'War of the Worlds' yönetmenliğini Steven Spielberg'in yaptığı, senaristliğini Josh Friedman ile David Koepp'un üstlendiği 2005 yapımı gerilim ve bilim kurgu temalı bir filmdir. İşte, Dünyalar Savaşı filminin merak edilenleri..

DÜNYALAR SAVAŞI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Hayatında kendisini mutlu hissetmeyen, işleri yolunda gitmeyen Ray Ferrier’in sorumlu olduğu bir ailesi vardır. Kazancı düşük ve yetersiz olmasına rağmen onların yaşamlarını sürdürmelerini sağlamaya çalışır. New Jersey’de yaşamaktadır. Bir gün üç ayaklı dev savaş araçları ile uzaylılar gelip dünyayı ele geçirirler. Kahramanımız ise kızını ve tüm ailesini korumak zorundadır. Orson Welles aracılığı ile radyo piyesi olarak da kullanılan ve Marslıların istilası diye insanlığı endişe girdabına sürükleyen bu kült bilim kurgu filminin bütçesi ise dev boyutlara ulaşmıştır.

DÜNYALAR SAVAŞI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

  • Tom Cruise - Ray Ferrier
  • Dakota Fanning - Rachel Ferrier
  • Justin Chatwin - Robbie Ferrier
  • Miranda Otto - Mary Ann Ferrier
  • Tim Robbins - Harlan Ogilvy
  • Rick Gonzalez - Vincent

DÜNYALAR SAVAŞI FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇTIR?

Filmin IMDb puanı 6.5/10 olarak karşımıza çıkmaktadır.


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