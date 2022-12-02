Disney+ 100. yıla özel dizi vizyona koyacak

02 Aralık 2022 Cuma, 04:00

Türkiye’deki yayın hayatına başlayalı 5.5 ay olan dijital platform Disney+, yeni projelerini tanıttı.

Onlar arasında “Recep İvedik” serisinin 7. filmi 9 Aralık’ta sadece Disney+’ta yayımlanacak. Gülse Birsel’in geniş ve ünlü oyuncu kadrolu yeni filmi “Yılbaşı Gecesi” ise 30 Aralık’ta platformda izlenebilecek. The Walt Disney Company Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner, “14 Haziran’da lansmanımızda paylaşamadığımız içerikler olmuştu, onları bugün (dün) paylaşıyoruz” dedi. Marvel’ın son filmi “Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü” bu ay Disney+’ta gösterilecek. Türkiye’de yasa gereği sinema salonlarında gösterilen filmler 5 ay sonra dijital platformlara gelebiliyor. O nedenle Avatar’ın çok beklenen yeni filmi, 2023’te sinemalardan beş ay sonra Disney+’ta yayımlanacak.

Projeler merak uyandırdı

Toplantıda, geçen ay yayımlanmaya başlayan “Ben Gri” dizisiyle birlikte, tüm yerli içeriklerin aynı anda dünyada da yayımlanacağı ifade edildi. Disney+’ın ses getirecek diğer yerli yapımları ise şöyle:

- Ata Demirer’in başrollerini Özge Özacar ve Cem Gelinoğlu’yla paylaştığı yeni filmi “Bursa Bülbülü”, 2023’in ilk zamanlarında yayımlanacak.

- Yönetmen Emin Alper’in fragramından yine bomba gibi bir filme imza attığı sinyalini veren “Arayış” yeni yılda izlenecek.

- Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde kapalı gişe oynanmaya devam eden “Alice Müzikali”, 27 Ocak’ta yayımlanacak.

- Şahan Gökbakar’ın “TBD” ismiyle tanıtılan yeni dizi projesinin yapımı sürüyor.

- Başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken “Aktris” dizisinde başrolde Pınar Deniz, Uraz Kaygılaroğlu, Ahmet Rıfat Şungar gibi isimler rol alıyor.

- Hayatlarını kurtardığı İtalyanlar tarafından efsaneye dönüşen yeniçeri Balaban Hasan’ın hikâyesini anlatan ve başrolünde Can Yaman’ın yer aldığı “El Turco” isimli dizi de yapım aşamasında.

- Halit Ergenç ve Songül Öden’in rol aldığı “Numen” (ismi değişebilirmiş) de tanıtılan diziler arasında.

"EN BÜYÜK GURUR"

Basın toplantısında Cumhuriyet Bayramı’nda, 29 Ekim 2023’te vizyona girecek “Atatürk” dizisi tanıtıldı. Diziyle ilgili Mehmet İçağasıoğlu, daha Disney+ Türkiye’ye gelmeden önce akıllarında böyle bir proje olduğunu söyledi. Atatürk’ün insanlığını, kişiliğini, vizyonunu dünyaya anlatmak istediklerini söyleyen İçağasıoğlu, “En büyük gururu duyduğumuz proje ‘Atatürk’ dizisi” dedi. Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandıracak Aras Bulut İynemli’nin bu dizi çalışmaları için 1.5 yıldır başka hiçbir projede yer almadığı açıklandı. Dizi için çok detaylı çalışıldığı, askeri, siyasi ve profesörlerin danışmanlık yaptığı belirtildi. Diziyle ilgili dünyada bir ilkin de yaşanacağı dile getirildi. “Sanal Gerçeklik (VR)” gözlükleriyle sahnelerde yaşananların İynemli’nin gözünden 360 derece olarak deneyimlenebileceği açıklandı.