Atatürk dizisinin konusu ne, ne zaman başlayacak? Disney Plus'ın Atatürk dizisinde kimler oynuyor?
Disney Plus'un yeni dizisi Atatürk'ten ilk fragman 28 Ekim 2022 tarihinde yayımlandı. Peki, Atatürk dizisinin konusu ne, ne zaman başlayacak? Disney Plus'ın Atatürk dizisinde kimler oynuyor?
Türkiye'de birçok yapıma imza atan Disney Plus'ın yeni projesi ''Atatürk'' oldu. İlk fragmanı gelen yeni dizinin içeriği merak konusu oldu.
ATATÜRK DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
6 bölümden oluşacağı beklenen dizinin yayımlanma tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber, Disney Plus Türkiye'nin resmi açıklaması şu şekilde oldu: ''Orijinal dizi #Atatürk Cumhuriyetimizin 100. yılı 2023'te sadece Disney+'ta."
ATATÜRK DİZİSİNİN KONUSU NE?
Atatürk dizisinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlik yıllarından bir kesit anlatılması bekleniyor.
ATATÜRK DİZİSİNDE KİMLER OYNUYOR?
Aras Bulut İynemli - Mustafa Kemal Atatürk
Emma Watson
Darko Peric
Hamdi Alkan
Songül Öden - Zübeyde Hanım
Mehmet Günsür - Ali Rıza Efendi
Berk Cankat - Ali Fuat Cebesoy
Sarp Akkaya - Enver Paşa
Esra Bilgiç - Madam Corinne
Sahra Şaş - Makbule Atadan
Bertan Asllani - Ali Fethi Okyar
Beran Kotan - Ömer Naci
İlgili Haberler
- Disney Plus, Aras Bulut İynemli'nin başrolünde yer aldığı 'Atatürk' dizisinin ilk fragmanını yayımladı
- YouTube'dan yeni abonelik hizmeti: Disney Plus ve Netflix gibi platformları bir araya getiriyor
- Disney Plus nedir? Disney Plus içerikleri neler? Disney Plus Türkiye ne zaman başlayacak?
-
Video Haberler
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
- Köpek ile keçinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
- Antikanın tanımı da değişiyor
- 12 yıl sonra saçına makas değdi
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'li belediyeden skandal hareket
- Dua Lipa Tarkan şarkısı söyledi, gündem oldu
- Malatya'da korkutan deprem
- Seçim ikinci tura kalırsa ne yapacaklarını açıkladı
- CHP'den vizyon belgesine dair ilk yorum
- Beşiktaş KAP'a bildirdi... Stat ismi değişecek!
- Ortak açıklama geldi
- Akşener acı haberi duyurdu: İl başkanı yaşamını yitirdi
- Bunu yapmayanlar artık ücret ödeyecek
- Selahattin Demirtaş’tan Fincancı tepkisi