Atatürk dizisinin konusu ne, ne zaman başlayacak? Disney Plus'ın Atatürk dizisinde kimler oynuyor?

Disney Plus'un yeni dizisi Atatürk'ten ilk fragman 28 Ekim 2022 tarihinde yayımlandı. Peki, Atatürk dizisinin konusu ne, ne zaman başlayacak? Disney Plus'ın Atatürk dizisinde kimler oynuyor?

cumhuriyet.com.tr
29 Ekim 2022 Cumartesi, 15:54
Atatürk dizisinin konusu ne, ne zaman başlayacak? Disney Plus'ın Atatürk dizisinde kimler oynuyor?
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Türkiye'de birçok yapıma imza atan Disney Plus'ın yeni projesi ''Atatürk'' oldu. İlk fragmanı gelen yeni dizinin içeriği merak konusu oldu.

ATATÜRK DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

6 bölümden oluşacağı beklenen dizinin yayımlanma tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber, Disney Plus Türkiye'nin resmi açıklaması şu şekilde oldu: ''Orijinal dizi #Atatürk Cumhuriyetimizin 100. yılı 2023'te sadece Disney+'ta."

 

ATATÜRK DİZİSİNİN KONUSU NE?

Atatürk dizisinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlik yıllarından bir kesit anlatılması bekleniyor.

ATATÜRK DİZİSİNDE KİMLER OYNUYOR?

Aras Bulut İynemli - Mustafa Kemal Atatürk

Emma Watson

Darko Peric

Hamdi Alkan

Songül Öden - Zübeyde Hanım

Mehmet Günsür - Ali Rıza Efendi

Berk Cankat - Ali Fuat Cebesoy

Sarp Akkaya - Enver Paşa

Esra Bilgiç - Madam Corinne

Sahra Şaş - Makbule Atadan

Bertan Asllani - Ali Fethi Okyar

Beran Kotan - Ömer Naci

 


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