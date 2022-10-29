Atatürk dizisinin konusu ne, ne zaman başlayacak? Disney Plus'ın Atatürk dizisinde kimler oynuyor?

29 Ekim 2022 Cumartesi, 15:54

Türkiye'de birçok yapıma imza atan Disney Plus'ın yeni projesi ''Atatürk'' oldu. İlk fragmanı gelen yeni dizinin içeriği merak konusu oldu.

ATATÜRK DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

6 bölümden oluşacağı beklenen dizinin yayımlanma tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber, Disney Plus Türkiye'nin resmi açıklaması şu şekilde oldu: ''Orijinal dizi #Atatürk Cumhuriyetimizin 100. yılı 2023'te sadece Disney+'ta."

ATATÜRK DİZİSİNİN KONUSU NE?

Atatürk dizisinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlik yıllarından bir kesit anlatılması bekleniyor.

ATATÜRK DİZİSİNDE KİMLER OYNUYOR?

Aras Bulut İynemli - Mustafa Kemal Atatürk

Emma Watson

Darko Peric

Hamdi Alkan

Songül Öden - Zübeyde Hanım

Mehmet Günsür - Ali Rıza Efendi

Berk Cankat - Ali Fuat Cebesoy

Sarp Akkaya - Enver Paşa

Esra Bilgiç - Madam Corinne

Sahra Şaş - Makbule Atadan

Bertan Asllani - Ali Fethi Okyar

Beran Kotan - Ömer Naci