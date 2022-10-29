Disney Plus, Aras Bulut İynemli'nin başrolünde yer aldığı 'Atatürk' dizisinin ilk fragmanını yayınlandı

Disney+, merakla beklenen Aras Bulut İynemli'nin başrolünde yer aldığı 'Atatürk' dizisinin tanıtım fragmanını yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
29 Ekim 2022 Cumartesi, 09:22
Disney Plus, Aras Bulut İynemli'nin başrolünde yer aldığı 'Atatürk' dizisinin ilk fragmanını yayınlandı
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Dünyanın en popüler sinema ve dizi platformlarından biri olan Disney+, geçen yaz Türkiye'de yayın hayatına başladı. 

Aras Bulut İynemli'nin başrolünde yer aldığı 'Atatürk' dizisinin ilk tanıtım fragmanı yayımlandı. 

İynemli’nin Atatürk’ü canlandıracağı yapımın Cumhuriyetin yüzüncü yılında, yani 29 Ekim 2023’te yayınlanacağını duyurdu.

İşte Atatürk dizisinin ilk tanıtım fragmanı:


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