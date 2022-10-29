Disney Plus, Aras Bulut İynemli'nin başrolünde yer aldığı 'Atatürk' dizisinin ilk fragmanını yayınlandı
Disney+, merakla beklenen Aras Bulut İynemli'nin başrolünde yer aldığı 'Atatürk' dizisinin tanıtım fragmanını yayımladı.
Dünyanın en popüler sinema ve dizi platformlarından biri olan Disney+, geçen yaz Türkiye'de yayın hayatına başladı.
Aras Bulut İynemli'nin başrolünde yer aldığı 'Atatürk' dizisinin ilk tanıtım fragmanı yayımlandı.
İynemli’nin Atatürk’ü canlandıracağı yapımın Cumhuriyetin yüzüncü yılında, yani 29 Ekim 2023’te yayınlanacağını duyurdu.
İşte Atatürk dizisinin ilk tanıtım fragmanı:
Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini, bulunur elbet kurtaracak bahtı kara maderini.— Disney+ Türkiye (@DisneyPlusTR) October 28, 2022
Orijinal dizi #Atatürk Cumhuriyetimizin 100. yılı 2023'te sadece Disney+'ta. pic.twitter.com/5B3cke0JWF
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