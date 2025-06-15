Disney-Pixar’dan yeni film müjdesi: 'Gatto' geliyor

Disney-Pixar’ın kreatif şefi Pete Docter, Fransa'da düzenlenen Annecy Uluslararası Animasyon Film Festivali kapsamında gerçekleştirdiği sunumda heyecan verici bir duyuru yaptı.

Docter, Haziran 2027'de vizyona girmesi planlanan yeni bir Pixar filmi üzerinde çalışıldığını açıkladı. “Luka” (Luca) filminin yönetmeni Enrico Casarosa ve yapımcısı Andrea Warren, “Gatto” (Kedi) adlı yeni projede yeniden bir araya geliyor.

İTALYA’DA GEÇEN DUYGUSAL BİR YOLCULUK

Variety’nin haberine göre film, tıpkı “Luka” gibi İtalya’da geçecek. Hikâye, Nero adlı siyah bir kedinin hayatını sorgulaması üzerine kurulacak. Nero, sahip olduğu “dokuz hayat” mitinden yola çıkarak gerçekten doğru hayatlar yaşayıp yaşamadığını keşfetmeye çalışacak.

Pixar’ın klasik anlatım diliyle mizahı ve duygusallığı harmanlaması beklenen “Gatto”, stüdyonun hayranlarını bir kez daha derin bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor. Filmin konusuna ve karakterlerine dair detayların ilerleyen aylarda paylaşılması bekleniyor.