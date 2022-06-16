Disney+ yayın hayatına başladı: Zirveye oynuyor
Dijital platform Disney+ yayın hayatına başladı. Kullanıcılar Disney, Pixar, Marvel, Star Wars ve National Geographic’in yerli ve yabancı birçok içeriğine tek bir platformdan ulaşabilecekler.
Dijital platform Disney+ önceki gün yayın hayatına başladı. Bu başlangıç da aynı günün akşamında dev bir partiyle kutlandı. Aslına bakarsanız Disney+ Türkiye’ye büyük bir yatırımla girdiğinin sinyalini her yerde görebileceğiniz reklam afişleri ve geçen haftaki basın toplantısıyla vermişti. Netflix’in etkinliklerinden alışık olduğumuz çok para harcandığı belli olan o görkem, Disney+’nın önce basın toplantısı, sonra da açılış partisinde daha da fazlasıyla görüldü. Zirvede olmayı hedeflediği belli olan Disney+, üç yıldır İstanbul’da konser vermeyen Tarkan’ı da tekrar sahnelere döndürdü.
Dijital platform denince akla ilk olarak Netflix gelse de Disney+’nın bu yatırımlarıyla tahtı zorladığı yorumları yapılıyor. Uzun yıllardır sürekli büyüyen Netflix artık üye sayısında düşüş yaşar hale geldi. Disney+ ise 2019’da yayın hayatına başladı ve hızla büyümeye devam ediyor. Şubat 2022 itibarıyla dünyada 129 milyon üyeye sahipler. Netflix’in güncel üye sayısı 220 milyon civarında. The Walt Disney Company Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner, geçen haftaki basın toplantısında, “Aralık 2020’de, 2024 mali yılı sonuna kadar dünya genelinde 230 ila 260 milyon arası ücretli Disney+ üyesine ulaşacağımıza dair tahminlerimizi paylaşmıştık. Bu sayının da tahminlerimizi aşacağını düşünüyoruz” demişti.
Disney+’nın çok büyük bir koleksiyonu var. 1000’den fazla film ve 16 binin üzerinde bölümden oluşan 400’den fazla dizi, belgesel, özel içerik arşivi bulunuyor. Bu koleksiyon bile tüm dünyada platformun ilgi görmesi için yeterli. Dünyanın en çok izlenen Marvel filmleri Disney bünyesinde. Her konuda “en”leri koleksiyonunda bulunduran Disney+ Türkiye’nin en çok izlenen serisinin son filmi Recep İvedik 7’yi de yayımlayacak. Türkiye’nin bir numaralı yıldızı Tarkan’a da özel bir konser verdiren platform kesinlikle zirveye oynuyor.
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