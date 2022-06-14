Disney Plus nedir? Disney Plus içerikleri neler? Disney Plus Türkiye ne zaman başlayacak?

14 Haziran 2022 Salı, 12:53

Disney+, Walt Disney Company'nin bölümü olan Disney Platform Distribution tarafından işletilen over-the-top (OTT) katılımlı talebe dayalı Amerikan video servisidir. Servis Amerika Birleşik Devletleri'nde 12 Kasım 2019'da faaliyete başladı. Netflix ve Amazon Prime Video gibi diğer video abonelik sistemi servisleriyle rekabet edecek servis, içerik olarak Walt Disney Company stüdyoları ve ona bağlı kuruluşlara ait filmler ve dizilere odaklanıyor.

DİSNEY+ NEDİR? DİSNEY+ İÇERİKLERİ NELER?

Video servisi hizmeti Disney'in eğlence stüdyoları olan Walt Disney Pictures, Walt Disney Animation Studios, Disneytoon Studios, Disneynature, Pixar, Blue Sky Studios, Saban Entertainment, Marvel Studios, Lucasfilm, 20th Century Studios, 20th Television Animation, ABC Signature, Freeform, FX Networks, Hollywood Pictures, Searchlight Pictures, Touchstone Pictures ve National Geographic'den gelen içeriklerden oluşacaktır. Ayrıca ESPN+ ve Disney'in 20th Century Fox alımının ardından hakim hisselerini aldığı Hulu'dan da içerikler barındıracaktır.

Aile dostu Disney+ içerikleri Disney, Pixar, Marvel, Star Wars ve National Geograhic olarak 5 ayrı başlıkta sıralanmaktadır. Yetişkinlere yönelik eğlence için Star olarak 6. bir başlık yer alır. Bu hizmet ABD'de Hulu, Latin Amerika'da Star+ olarak ayrı bir video akış hizmeti olarak sunulur.

Platformda Marvel Sinematik Evreni 4. Evre filmleriyle paralel gideceği açıklanan WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki, Hawkeye ve What If...? adında beş Marvel dizisinin yayınlanacağı duyurulmuştur.23 Ağustos 2019 tarihinde Marvel; Ms. Marvel, Moon Knight ve She-Hulk adında üç dizinin daha Disney+ platformunda yayınlanacağını açıkladı.

Bunlara ek olarak Zagtoon'dan Mucize: Uğur Böceği ile Kara Kedi, Pijamaskeliler, BBC Studios'dan Bluey, Aardman Animations'dan Tavuklar Firarda gibi Disney stüdyoları dışında kalan üçüncü taraf içeriklere de ulaşabilmek mümkündür. Üçüncü taraf içerikler bölgeden bölgeye değişkenlik gösterebilir.

Disney Plus; Pixar, Marvel, Star Wars ve National Geographic’in yanı sıra 20th Century Studios, Disney Television Studios, FX, Searchlight Pictures ve daha birçok stüdyodan binlerce saatlik dizi ve film içeriğine ev sahipliği yapıyor. Bu yapımlardan 1085'i Türkçe dublaja, 1529'u ise Türkçe alt yazı desteğine sahip.

Disney Plus kaç kişilik? Aynı anda kaç kişi kullanabilir?

Disney+ üyeliği ile en fazla 7 profil oluşturabiliyor. Ancak aynı anda en fazla 4 kişi Disney Plus kullanabiliyor.

DİSNEY PLUS TÜRKİYE ÜCRETLERİ NE KADAR?

Disney+ Türkiye fiyatı aylık 34,99 TL, yıllık ise 349,90 TL olarak belirlendi.