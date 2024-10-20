Disney'den 'Beyaz Atlı Prens' filmi geliyor: Yönetmen koltuğunda Paul King yer alıyor...
Willy Wonka filminin yönetmenliği üstlenen Paul King, Disney'de yeni bir Beyaz Atlı Prens filminin yönetmenliğini üstlenecek.
Paddington serisinin ve yeni Willy Wonka filminin hayata geçirilmesine yardımcı olan yönetmen Paul King, gözünü bir başka ikonik karaktere dikti. Deadline King'in Disney'de yeni bir Beyaz Atlı Prens filminin yönetmenliğini üstlendiğini açıkladı. Simon Farnaby ve Jon Croker, King ile birlikte senaryoyu kaleme alıyor.
King son olarak başrolünde Timothée Chalamet'nin yer aldığı Wonka'yı yönetti. Film, dünya çapında gişede 634 milyon dolar hasılat elde ederek yönetmen için bir başka büyük başarıya imza attı.
Farnaby, Paddington ve Wonka filmlerini kaleme almış olan King'in düzenli olarak birlikte çalıştığı bir isim.
Etiketler: #disney #Paul King #Beyaz Atlı Prens
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