Kerem Bürsin başrolde: Mavi Mağara filminin galası yapıldı

Yayınlanma: 18.10.2024 - 17:23

Güncelleme: 18.10.2024 - 17:23

Ay Yapım ve BraveBorn Films ortak yapımı olan "Mavi Mağara", bugün Prime Video’da izleyicilerle buluştu. Galası Karaköy Frankhan’da gerçekleştirilen filmin başrollerini Kerem Bürsin ve Devrim Özkan paylaşıyor. Kerem Bürsin, filmde deniz kuvvetlerinde görev yapan Cem karakterini canlandırırken, Devrim Özkan ise Cem’in eşi Alara rolüyle izleyici karşısına çıkıyor. Aşk ve dram dolu hikayeyi anlatan filmde Okan Yalabık, Ece Dizdar, Yüsra Geyik ve Taner Birsel gibi isimler de rol alıyor.

Sanat dünyasından birçok ünlü ismin katıldığı galada, Cansel Elçin, Gökhan Özoğuz, Lucas Torreira, Pınar Sabancı, Yasemin Özilhan ve Zeynep Tuğçe Bayat da yer aldı. Gala, Prime Video Türkiye Ülke Müdürü Alptuğ Çopuroğlu’nun konuşmasıyla başladı. Çopuroğlu, proje hakkında şunları söyledi:

"Bu akşam bizimle olduğunuz için tüm Prime Video ekibi adına teşekkür ederim. Kerem Bürsin ve Kemal Çömelek bu projeyi yaklaşık iki yıl önce bize getirdiler. İmkansız gibi görünen ama daha sonra sonsuz bir aşka dönüşen bu hikaye hepimizi çok etkiledi. Cem ile Alara’nın ilişkilerinin seyircilerin kalbine derinden dokunacağına inanıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Prime Video & Amazon MGM Stüdyoları Kuzey Avrupa Orijinal Yapımlar Başkanı Tara Erer ise konuşmasında, projeye olan inançlarını dile getirerek, "Kerem Bürsin’le bu proje için ilk konuştuğumuzda yolun başındaydık. Şu anda burada olmak inanılmaz bir his. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, özellikle Ay Yapım ve BraveBorn’a, filmimizin güzel çifti Kerem Bürsin ve Devrim Özkan’a çok teşekkür ederim" dedi.

Filmde başrolü üstlenen ve aynı zamanda senaryoda da imzası bulunan Kerem Bürsin, bu projenin kendisi için büyük bir adım olduğunu belirtti:

"Bu proje daha bir fikirken Prime Video ekibi bize inandı. Aşk hikayemizi farklı bir yerden anlatmak istedik. Sonucunda oldukça gerçek ve samimi bir film olduğuna inanıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Devrim Özkan ise, "Mavi Mağara"nın kendisi için özel bir film olduğunu vurguladı:

"Bu benim ilk filmim ve bu yüzden benim için çok özel. Filmde içten ve doğal bir dünya sunmaya çalıştık. Senaryoyu ilk okuduğumda çok duygulandım ve çok ağladım. Bu güzel ekiple çalıştığım için çok mutluyum. Umarım izleyiciler de bizimle aynı duyguları paylaşır."