Joker: Folie à Deux ilk filmin üç günlük hasılatını bile elde edemedi!

Yayınlanma: 15.10.2024 - 20:11

Güncelleme: 15.10.2024 - 20:11

Batman'in azılı düşmanını konu alan "Folie à Deux", iki haftalık gösterimin ardından şu ana kadar dünya genelinde ise 165 milyon dolar hasılat elde etti.

Yapımı 200 milyon dolara, pazarlaması ve dağıtımı ise yaklaşık 100 milyon dolara mal olan "Joker 2"nin beyazperdeden ayrıldığında, bilet satışlarının dünya genelinde 210 milyon ila 215 milyon dolar arasında bir hasılatta kalacağı tahmin ediliyor. İlk "Joker" gösterime girdikten üç gün sonra dünya genelinde 248,4 milyon dolar hasılat elde etmişti.

"Folie à Deux" 29 Ekim'de dijital platformlarda gösterime girdiğinde Warner Bros yatırımının en azından bir kısmını telafi edebilir. Yine de bu düşük hasılat, dünya çapında 1.078 milyar dolarla beklenmedik ve tartışmasız bir gişe şampiyonu olan "Joker"den şok edici bir çöküşü temsil ediyor. Joker vizyona girdiği dönemde tarihin en yüksek hasılat yapan R-rated filmi olmuştu.