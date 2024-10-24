Disney'in 'Beyaz Atlı Prens' filmi için Chris Hemsworth düşünülüyor...

Yayınlanma: 24.10.2024 - 18:56

Güncelleme: 24.10.2024 - 18:56

"Thor" oyuncusu Chris Hemsworth, Disney'in yakında vizyona girecek ‘Beyaz Atlı Prens’ filminde yer almak üzere görüşmelerde bulunuyor. Filmin konusu henüz gizli tutuluyor ve filmin canlı aksiyon mu yoksa animasyon mu olacağı henüz belli değil. “Wonka” filminin yapımcısı Paul King tarafından yönetilecek filmin senaryosunu King, Simon Farnaby ve Jon Croker birlikte kaleme alıyor.

Avustralyalı aktör Hemsworth son olarak animasyon bilimkurgu filmi "Transformers One"da Optimus Prime'ı seslendirdi ve bu yılın başlarında George Miller'ın ’Furiosa: A Mad Max Saga” filminde Anya Taylor-Joy'un karşısında dengesiz savaş lordu Dementus rolünde yer aldı.