Disney+ abonelik fiyatlarına zam geldi: İşte güncel fiyatlar

Disney+, Türkiye'deki abonelik ücretlerine bir kez daha zam yaptı. Mevcut aboneler, 21 Kasım'dan itibaren zamlı fiyatlardan etkilenecek.

Disney+ abonelik fiyatlarına zam geldi: İşte güncel fiyatlar
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.10.2024 - 10:22

Disney+, Türkiye'deki abonelik fiyatlarına bir kez daha zam yaptı. Platform, ekstra üyeler için alınan ücrette ise herhangi bir değişiklik yapmadı. En son 2024'ün başlarında büyük bir zam gerçekleştiren Disney+, bu kez daha ılımlı bir artışla fiyatları güncelledi.


Yapılan açıklamaya göre yeni fiyatlar, şu andan itibaren yeni abonelikler için geçerli olacak. Ancak mevcut aboneler, zamlı fiyatlarla 21 Kasım ve sonraki fatura dönemlerinde karşılaşacak.


Disney+ Zamlı Fiyatlar

Paket Eski Fiyatı Yeni Fiyatı

Aylık Paket 134,99 TL 164,99 TL

Yıllık Paket 1.349,90 TL 1.649 TL

Ekstra Üye 134,99 TL 134,99 TL




Etiketler: #abonelik #disney+ zam #disney #zam

İlgili Haberler

Disney+, geçen yıldan beri 1.3 milyon abone kaybı yaşadı

Disney+, geçen yıldan beri 1.3 milyon abone kaybı yaşadı
2024'te yayımlanacak yeni diziler: Netflix, Amazon, Disney+ ve HBO'dan büyük isimler!

2024'te yayımlanacak yeni diziler: Netflix, Amazon, Disney+ ve HBO'dan büyük isimler!
David Tennant ve Aidan Turner yeni Disney+ dizisinde başrolde...

David Tennant ve Aidan Turner yeni Disney+ dizisinde başrolde...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler