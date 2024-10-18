Disney+ abonelik fiyatlarına zam geldi: İşte güncel fiyatlar
Disney+, Türkiye'deki abonelik ücretlerine bir kez daha zam yaptı. Mevcut aboneler, 21 Kasım'dan itibaren zamlı fiyatlardan etkilenecek.
Disney+, Türkiye'deki abonelik fiyatlarına bir kez daha zam yaptı. Platform, ekstra üyeler için alınan ücrette ise herhangi bir değişiklik yapmadı. En son 2024'ün başlarında büyük bir zam gerçekleştiren Disney+, bu kez daha ılımlı bir artışla fiyatları güncelledi.
Yapılan açıklamaya göre yeni fiyatlar, şu andan itibaren yeni abonelikler için geçerli olacak. Ancak mevcut aboneler, zamlı fiyatlarla 21 Kasım ve sonraki fatura dönemlerinde karşılaşacak.
Disney+ Zamlı Fiyatlar
Paket Eski Fiyatı Yeni Fiyatı
Aylık Paket 134,99 TL 164,99 TL
Yıllık Paket 1.349,90 TL 1.649 TL
Ekstra Üye 134,99 TL 134,99 TL
Etiketler: #abonelik #disney+ zam #disney #zam
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