Disney+ abonelik fiyatlarına zam geldi: İşte güncel fiyatlar

Yayınlanma: 18.10.2024 - 10:22

Güncelleme: 18.10.2024 - 10:22

Disney+, Türkiye'deki abonelik fiyatlarına bir kez daha zam yaptı. Platform, ekstra üyeler için alınan ücrette ise herhangi bir değişiklik yapmadı. En son 2024'ün başlarında büyük bir zam gerçekleştiren Disney+, bu kez daha ılımlı bir artışla fiyatları güncelledi.





Yapılan açıklamaya göre yeni fiyatlar, şu andan itibaren yeni abonelikler için geçerli olacak. Ancak mevcut aboneler, zamlı fiyatlarla 21 Kasım ve sonraki fatura dönemlerinde karşılaşacak.





Disney+ Zamlı Fiyatlar

Paket Eski Fiyatı Yeni Fiyatı

Aylık Paket 134,99 TL 164,99 TL

Yıllık Paket 1.349,90 TL 1.649 TL

Ekstra Üye 134,99 TL 134,99 TL







