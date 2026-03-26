Divriği Köyler Arası Futbol Turnuvası başlıyor

12. Geleneksel Divriği Köyler Arası Futbol Turnuvası bu pazar günü yapılacak ilk santra vuruşuyla başlayacak. Ankara Divriği Kültür Derneği'nin düzenlediği Divriği Köyler Arası Futbol Turnuvası bu yıl; genç yaşta yaşamını yitiren, derneğin gençlik kollarında yer almış ve turnuvada daha önce forma da giymiş Eren Aydoğan anısına düzenlenecek.

Ankara Divriği Kültür Derneği'nden turnuvaya ilişkin yapılan açıklamada, "Bu yılki turnuvamızı, Eren Aydoğan'ın anısını ve adını dayanışma ve dostluk buluşmasında yaşatmak için düzenliyoruz Divriği’nin köylerini bir araya getiren, dostluğu ve hemşerilik bağlarını güçlendiren bu güzel buluşmada tüm hemşerilerimizi ve dostlarımızı aramızda görmekten mutluluk duyarız" ifadelerine yer verildi.

Ankara Mamak'taki Ege Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek olan turnuvanın açılış günü programı ise şu şekilde:

13:00-Davul Zurna

14:00-Açılış Konuşmaları

14:30-Köy Başkanları Futbol Maçı

15:00-Turnuvanın Başlaması

Turnuvada iki ayrı grupta toplam 13 köy takımı mücadele edecek. Açılış programına Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin de katılacak. Şahin geçen yıl turnuvadaki ilk maçın santra vuruşunu yapmıştı.