Divriğililerden Ankara'da türkü dolu gece: Gönülleri bir araya getirmeye 'bir tel' yetti

Ankara Divriği Kültür Derneği'nin Türk Halk Müziği Korosu, "Bir Tel Yeter" isimli konserle ilk büyük sınavını verdi. 13 Haziran Cumartesi günü Şef Cemal Atmaca yönetiminde Yılmaz Güney Sahnesi'nde sahne alan koro Anadolu'nun farklı yörelerinden türküler seslendirilirken, salonu dolduran dinleyicilere müzik dolu bir gece yaşadı.

Gecenin açılışında konuşan Dernek Başkanı Hurşit Aydoğan, konserin yalnızca bir sanat etkinliği değil, yıllardır kurulan bir hayalin gerçeğe dönüşmesi olduğunu söyledi. Divriği'nin köklü kültürünü ve türkülerin birleştirici gücünü yaşatmak amacıyla yola çıktıklarını belirten Aydoğan, "Bazen bir memleket özlemi, bazen bir sevda, bazen de tarifsiz bir mutluluk sözcüklere sığmaz. İşte o zaman bir türkü yetişir imdadımıza. Bazen bir duyguyu anlatmaya gerçekten de bir tel yeter" dedi.

Aydoğan, koronun kuruluşundan bu yana büyük emek veren Koro Sorumlusu Elmas Eken'e teşekkür ederken, provalara ev sahipliği yapan Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin ile Mamak Belediyesi Kültür Müdürü Muammer Ertürk'e ve konser için destek sağlayan Çankaya Belediyesi'ne şükranlarını sundu.

GELECEĞE UZANAN SES

Konserin açılışında sahne alan 6 yaşındaki Neva, seslendirdiği türküyle geceye anlamlı bir başlangıç yaptı. Kültürel mirasın yeni kuşaklara aktarılmasının güzel örneklerinden biri olan performans, izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.

6 AYLIK EMEK SAHNEDE

Yaklaşık altı ay süren hazırlık döneminin ardından sahneye çıkan, farklı yaş ve meslek gruplarından oluşan koro, seslendirdiği eserlerle izleyicilerden tam not aldı.

Konserin sanat yönetimini üstlenen Şef Cemal Atmaca, müzikal birikimiyle koronun önemli bir seviyeye ulaşmasında rol oynadı.

Yoğun ilginin gösterildiği geceye Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever ile Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Doğan da katıldı. Salondaki yüksek katılım, Ankara'da halk müziğine duyulan ilginin bir kez daha ortaya çıkmasını sağladı.