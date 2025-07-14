Doctor Who'da şaşırtan ayrılık: Ncuti Gatwa diziden ayrılıyor

1963 yılından bu yana yayınlanan ve bilim kurgu dünyasının efsaneleri arasında yer alan BBC yapımı Doctor Who dizisinde sürpriz bir gelişme yaşandı. 2023 yılında dizinin on beşinci Doktor'u olarak izleyici karşısına çıkan Ncuti Gatwa, projeden ayrıldığını açıkladı.

BBC’ye konuşan Gatwa, Doctor rolünün kendisinden fiziksel, duygusal ve zihinsel anlamda büyük bir enerji talep ettiğini belirtti. Ünlü oyuncu, ayrılık açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Rol fiziksel, duygusal ve zihinsel olarak çok fazla şey talep ediyor. Ne yazık ki biz ölümlü varlıklarız. Enerjimin geri kalan hayatım boyunca bu işi sürdürmeme yetmesini isterdim, ama dizimdeki diz eklemlerim bile artık pes ediyor.”

Gatwa’nın ayrılık haberi Doctor Who hayranları arasında büyük yankı uyandırırken, gözler şimdi dizide 16. Doktor rolünü kimin üstleneceğine çevrildi. BBC’nin yeni Doktor'u ne zaman açıklayacağı ise şimdiden merak konusu oldu.