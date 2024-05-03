Doğa Kent Sanat Karma Sergisi İzmirlilerle buluştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çetin Emeç Sanat Galerisi’nde küratörlüğünü Zehra Çiçek ve Nuri Aslan’ın yaptığı Doğa Kent Sanat Karma Sergisi İzmirli sanatseverlerin beğenisine açıldı. Farklı tekniklerle hazırlanan 36 eser 30 Mayıs Perşembe gününe kadar ziyaret edilebilecek.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 03.05.2024 - 11:23
Doğa Kent Sanat Karma Sergisi İzmirlilerle buluştu
Abone Ol google-news

İzmir Büyükşehir Belediyesi Egemenlik Evi Çetin Emeç Sanat Galerisi’nde doğa, kent ve sanat konulu resim sergisi kentlilerin beğenisine sunuldu. 30 Mayıs tarihine kadar ziyarete açık olacak serginin küratörlüğünü Zehra Çiçek ve Nuri Aslan üstlenirken, serginin sanatçıları 36 eseri 6 ay kadar kısa bir sürede hazırladı. Doğa Kent Sanat Karma Sergisi’nin açılışında konuşan küratör Zehra Çiçek, “Çok güzel bir sergi oldu. Katılımcı sanatçılara ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Sergimizin devamı gelecek” dedi.

Doğa Kent Sanat Karma Sergisi sulu boya, yağlı boya, özgün baskı, akrilik ve karışık teknikten oluşuyor. Sergi hafta içi 10.00 ile 17.00, hafta sonu ise sat 11.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.


resim sergisi haberleri sergi haberleri İzmir Büyükşehir Belediyesi haberleri İzmir haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

En hızlı aşık olan 4 burç: Bu burçlar göz açıp kapanınca aşık oluyor

En hızlı aşık olan 4 burç: Bu burçlar göz açıp kapanınca aşık oluyor
Fatih Terim’den açıklamalar: Panathinaikos başkanı ile yaptığı görüşme!

Fatih Terim’den açıklamalar: Panathinaikos başkanı ile yaptığı görüşme!
Datça'da hasat sona eriyor: 2 bin dekarda üretildi, 17 TL'ye satılıyor

Datça'da hasat sona eriyor: 2 bin dekarda üretildi, 17 TL'ye satılıyor
İzzet Yıldızhan’ın sürpriz paylaşımı: 23 yıllık eşiyle ilk kez görüntülendi

İzzet Yıldızhan’ın sürpriz paylaşımı: 23 yıllık eşiyle ilk kez görüntülendi
Volkanik cürufta yetişti: İlk kez hasat edildi

Volkanik cürufta yetişti: İlk kez hasat edildi
Süper Lig ekibi açıklamıştı: TFF’den imza sayısına jet yanıt!

Süper Lig ekibi açıklamıştı: TFF’den imza sayısına jet yanıt!
Kürk Mantolu Madonna'nın dizisi çıkıyor: Yönetmeni belli oldu

Kürk Mantolu Madonna'nın dizisi çıkıyor: Yönetmeni belli oldu
SOL Parti’den ‘1 Mayıs’ tepkisi: Binlerce emekçiye sırtını dönüp alanı terk edenler…

SOL Parti’den ‘1 Mayıs’ tepkisi: Binlerce emekçiye sırtını dönüp alanı terk edenler…