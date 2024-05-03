Doğa Kent Sanat Karma Sergisi İzmirlilerle buluştu

Yayınlanma: 03.05.2024 - 11:23

Güncelleme: 03.05.2024 - 11:23

İzmir Büyükşehir Belediyesi Egemenlik Evi Çetin Emeç Sanat Galerisi’nde doğa, kent ve sanat konulu resim sergisi kentlilerin beğenisine sunuldu. 30 Mayıs tarihine kadar ziyarete açık olacak serginin küratörlüğünü Zehra Çiçek ve Nuri Aslan üstlenirken, serginin sanatçıları 36 eseri 6 ay kadar kısa bir sürede hazırladı. Doğa Kent Sanat Karma Sergisi’nin açılışında konuşan küratör Zehra Çiçek, “Çok güzel bir sergi oldu. Katılımcı sanatçılara ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Sergimizin devamı gelecek” dedi.

Doğa Kent Sanat Karma Sergisi sulu boya, yağlı boya, özgün baskı, akrilik ve karışık teknikten oluşuyor. Sergi hafta içi 10.00 ile 17.00, hafta sonu ise sat 11.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.