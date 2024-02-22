“Doğal Afetler” konulu karikatür yarışması sonuçlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen ve 51 ülkeden bin 128 eserin katıldığı “Doğal Afetler” konulu Uluslararası Karikatür Yarışması sonuçlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.02.2024 - 10:30
“Doğal Afetler” konulu karikatür yarışması sonuçlandı
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Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası Karikatür yarışmasına Türkiye’nin yanı sıra İngiltere, Amerika, Japonya, Fransa, İtalya, Venezuela, Suudi Arabistan, Polonya, İran, Hırvatistan, Myanmar, Belçika, İspanya gibi 51 ülkeden 409 eser sahibi 1128 karikatür ile katıldı. 5. Uluslararası Karikatür yarışmasının birincilik ödülünü İran’dan Ali Rastroo kazanırken, Hırvatistan’dan Mojmir Mihatov ikinci, Türkiye’den Ali Şur ise üçüncü oldu.

Nilyasadat Mirrezaei-18 yaş altı - İran

51 ÜLKEDEN BİN128 ESER 

“Göç”, “Pandemi Covid 19”, “Yangın”, “Eğitim” temaları ile Büyükşehir Belediyesi tarafından 4 kez düzenlenen, bu yıl “Doğal Afetler” temasını işleyen karikatür yarışmasının jüri üyeleri Türkiye’nin en ünlü karikatüristleri Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Raşit Yakalı, Şevket Yalaz, Abdülkadir Uslu, Mehmet Selçuk, Sarkis Paçacı ve Savaş Ünlü’den oluşuyor. Jüri bu yıl 51 ülkeden 409 eser sahibinin 1128 adet karikatürü arasından seçim yaptı. 

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 2015 yılında ulusal olarak başlattığı, 2020 yılından bu yana da uluslararası olarak düzenlediği yarışmaya eser sahipleri bugüne kadar toplam 6 bin 587 karikatür gönderdi. Yarışmada 18 yaş altı ödülünü İran’dan Nilyasadat Mirrezaei ve Sinop’tan Elif Bilge Sağlam kazandı. İzmir’den katılan Cemalettin Güzeloğlu da Raşit Yakalı özel ödülünü aldı. Yarışmada Sırbistan’dan Toso Borkovic, Ankara’dan Hüseyin Tanyeri ve İran’dan Mohammadali Khalaji’ye ise mansiyon ödülü verildi.


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