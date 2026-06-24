Doğan Canku ve Coşkun Demir’den 40 yıl sonra aynı sahne: Kırk yıllık özlem sahneye taşındı

Türk müziğinin iki dev çınarı Doğan Canku ve Coşkun Demir, tam 40 yıl aradan sonra “Metamüzik Söyleşileri” kapsamında Moda Eğitim Sahnesi’nde yeniden aynı sahneyi paylaştı.

Önceki akşam Kadıköy’de düzenlenen bu tarihi buluşma, sadece bir söyleşi ya da konser olmanın ötesine geçerek bir dönemin ruhunu bugüne taşıyan duygu dolu bir zaman yolculuğuna dönüştü. İzleyiciler sadece iki usta sanatçıyı dinlemekle kalmadı, geçmişin zarif, umut dolu ve samimi atmosferine yeniden dokundu.

Gecenin en özel anları, Canku ve Demir’in 1970’li yıllara damgasını vuran, hafızalardan silinmeyen kült şarkılarını seslendirmesiyle yaşandı. İkilinin sahnedeki enerjisi ve yılların eskitemediği dostluğu, izleyenlere, “Bazı buluşmalar sadece bir etkinlik değil, tarihe tanıklık etmek” dedirtti.

Müziğin birleştirici gücünün zirveye ulaştığı anlarda Doğan Canku, salondaki coşkuyu toplumsal bir vizyonla perçinledi. Sahnede söz alan Canku, hep bir ağızdan eşlik edilen şu sloganları attı: “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!” “Her şey çok güzel olacak!”

Ustanın bu sözleri salonda dakikalarca süren bir alkış tufanına dönüştü.