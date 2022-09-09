Doğanın iyileştirici gücü

09 Eylül 2022 Cuma, 13:49

Son zamanlarda yaratıcı ve teknik ekibi kadınlardan kurulu Black Site (Çıkış Yok), Shadow in the Cloud (Buluttaki Gölge), Invitation (Çağrı) gibi başarılı filmler izledik. Bugün gösterime giren Kya’nın Şarkı Söylediği Yer’in haklarını satın alan oyuncu, yapımcı Reese Whiterspoon yaratıcı ve teknik ekibi kadınlardan kurdu.

Amerikalı yazar ve zoolog Della Owens’in çok satan romanı Where the Crawdads Sing’ten (Kya’nın Şarkı Söylediği Yer/ 2018) uyarladığı ilk uzun metrajında Olivia Newman, Louisiana’daki Barkley körfezinde ailesiyle birlikte yaşayan Catherine Danielle Clark’ın sıradışı yaşam öyküsünü gerçekçi, duyarlı, özgün bir anlatımla irdeliyor.

Klasik bir sinemasal anlatımı seçen (çok doğru bir seçim) Owens, Catherine Danielle Clark’ın kısaca Kya’nın 1953’ten ölümüne dek uzanan, siyahilerin beyazlardan, kadınların erkeklerden, varsılların yoksullardan ayrıldığı zamanlarda hayatta kalma öyküsünü anlatıyor, yalnızlık, acı çekmek, sefalet, güven, önyargı, cinsiyetçilik, ayrımcılık, ahlak temalarını sorguluyor.

Kya’nın annesi, alkolik kocasının uyguladığı şiddet yüzünden ailesini terkeder. Bir süre sonra kız ve erkek kardeşleri de gidince Kya babasıyla yaşamak zorunda kalır. Babası da on yaşındaki kızını bırakınca Kya tek başına yaşamda kalmaya çabalar. Barkley körfezi halkı, Kya’yı dışlar, orada doğup büyümesine karşın Kya onların gözünde vahşi bir yabancıdır.

Bataklık kızı olarak adlandırdıkları Kya’yı bakkal işleten siyahi çift Jumpin ile Mabel, yerel avukat Tom Milton ve Tate sevip korurlar. Kya’nın erkek kardeşi Jodie’nin arkadaşı olan Tate çocukluktan beri ona her zaman şefkat ve ilgiyle yaklaşır, ortak noktaları doğadaki fauna ve floradır.

Bataklık Kya’yı koza gibi sarmalar, doğanın tüm gizemlerini, seslerini, kokularını, hayvanlarını, kuşlarını, bitkilerini bilen Kya burada yaşamaktan mutludur. Doğa tıpkı ebeveyn gibi ona göz kulak olur, korur. Okulda yaşdaşları tarafından aşağılanıp okuyamayan Kya’ya Tate okuma yazma öğretir. Tate, Mabel, Jumpin ve Tom Milton sayesinde Kya yaşama sarılır. Kuşların, bitkilerin resimlerini doğuştan yeteneğiyle resmeder. Kasabanın varsıl delikanlısı Chase bataklıkta ölü bulununca Kya suçlanır, çünkü o bir yabancıdır (!). Hayatı doğadan, vahşi yaşamdan öğrenen Kya, dikduruşu, yaratıcılığı sayesinde sonunda mutlu olur.

Amerikalı yönetmen Olivia Newman, senarist Lucy Alibar, görüntü yönetmeni Polly Morgan olmak üzere kadınlardan kurulu yaratıcı bir ekip var karşımızda.

Kameraman Morgan’ın tablo niteliğindeki pastoral görüntüleri olağanüstü. Doğa filmin baş karakteri olarak büyülüyor, iyileştiriyor, başına buyruk davranıyor. Yapraklar dökülmüyorlar adeta dans ediyorlar. Hayvanlar, bitkiler büyük bir uyum içerisinde birlikte yaşıyorlar. Şarkıcı Taylor Swift’in Carolina şarkısı bölgenin tüm özelliklerini yansıtıyor.

Kya’yı yetkinlikle canlandıran İngiliz oyuncu Daisy Edgar-Jones duru güzelliğiyle, masumiyetiyle çok etkileyici. Kya’nın çocukluğunu yorumlayan Jojo Regina da geleceğin Daisy Edgar-Jones’u olmaya aday. Tate rolünde Taylor John Smith, Chase’de Harris Dickinson’ın performansları dikkat çekici. İzleyiciyi büyülü ve başka bir zaman boyutuna taşıyor Psikolojik dram Kya’nın Şarkı Söylediği Yer.

Olivia Newman’ın yönettiği, Daisy Edgar-Jones, Taylor John Smith, David Straithain, Harris Dickinson, Jojo Regina, Sterling Macer JR, Michael Hyatt, Ahna O’Reilly, Garret Dillahunt, Logan Macrae’nin oynadığ Where the Crawdads Sing (Kya’nın Şarkı Söylediği Yer/ 2022) bugün gösterime girdi.