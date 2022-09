Turkcell Platinum Park’ta açık hava sinema günleri başladı

07 Eylül 2022 Çarşamba, 12:45

Platinum ve Platinum Black müşterileri, 30 Eylül’e kadar farklı kategorilerde seçilmiş filmleri, Açık Hava Sineması’nda ücretsiz izleyebilecek. Eylül ayı boyunca sürecek etkinlik için Platinum uygulamasından alınan kodla istenilen filme rezervasyon yapmak yeterli oluyor. Ay boyunca sürecek etkinlikte film gösterimleri hafta içi her akşam saat 20.30’da gerçekleştirilecek.

8 FARKLI FİLM SİNEMASEVERLERLE BULUŞACAK

Film günleri, 5 Eylül’de Emma Stone’un başrolde olduğu ‘Disney's Cruella’ ile başlayıp bilimkurgu filmi ‘Dune: Çöl Gezegeni’ ile sona erecek. Toplamda 8 farklı film sinemaseverlerle buluşacak.

Platinum Açık Hava Sineması etkinlik programı şöyle:

* 7, 19, 28 Eylül - Kral Richard: Yükselen Şampiyonlar (King Richard)

* 8, 16, 30 Eylül - Dune: Çöl Gezegeni (It Begins: Dune)

* 9, 20 Eylül - Gerçek Kahraman (Free Guy)

* 12, 21, 29 Eylül - Eternals

* 13, 23 Eylül - Fransız Postası (The French Dispatch)

* 14, 22 Eylül - Kabus Sokağı (Nightmare Alley)

* 15, 27 Eylül - Disney's Cruella

* 26 Eylül - Vahşetin Çağrısı (The Call of the Wild)