Doktor Strange vizyona girdi

06 Mayıs 2022 Cuma, 04:00

Geçen yılın son günlerinde salgının etkileri sürerken vizyona giren “Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok” büyük ilgi görmüş, sinema salonlarına can suyu olmuş ve tüm zamanların en yüksek gelir getiren üçüncü filmi olma başarısı göstermişti. Ayrıca “Marvel Evreni”nde çoklu evren teorisine de kapıları aralayan Örümcek-Adam’dan sonra “Doktor Strange: Çoklu Evren Çılgınlığında” filminin tamamının isminden de belli olduğu üzere bu “çılgınlığa” adım atacağını biliyorduk.

Çoklu veya alternatif evrenler işin içine girince Marvel filmlerinde yer alabilecek sonsuz sayıda “konuk oyuncu” ihtimali de beklentileri fazlasıyla yükseltti. İnternete “sızan” konuk oyuncu ihtimalleriyle “Doktor Strange”, “Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok”un yarattığı akıntıya kapıldı. Çok büyük olasılıkla o akıntı filmin izlenme sayısını ve hasılatını yukarı çekecek, normal şartlarda düşük rakamlarda kalabilecek filmi yine rekorlara koşarken göreceğiz.

RAIMI’NİN DÖNÜŞÜ...

Ama bu iyi bir haber... Doktor Strange’in yönetmeni Sam Raimi, 2002’deki ilk üç “Örümcek Adam” filmiyle bir jenerasyonu etkilemiş, hayatlarımıza bu süper kahramanı sokmuştu. Film öyle etki yarattı ki şu an üç farklı “Örümcek Adam” serisi bulunuyor. Raimi’nin Doktor Strange’i yöneteceği öğrenildiğinde herhalde bu haberden heyecanlanmayan pek yoktur. Ve yeni Doktor Strange filmimiz tam bir Sam Raimi filmi, bu yönden çok başarılı. Aşk, sevgi ve drama ek olarak hemen hemen hiçbir Marvel filminde göremediğimiz gerilim-korku düzeyi de yerli yerinde ve filmin ayırt edici noktası. Yani filmi “Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok” gibi nostalji ya da sürpriz beklentileriyle izleyenler hayal kırıklığına uğrayabilir. Eğer internette dönen “sızıntılarla” hiç alakanız yoksa sağlam bir süper kahraman filmi izleyeceksiniz. Benedict Cumberbatch’in (Dr. Strange) yanında Elizabeth Olsen’ın (Scarlet Witch) film ve Marvel Evreni’ndeki ağırlığının da iyiden iyiye hissedildiği bir film.

EVREN GENİŞLİYOR

Marvel Evreni, son yıllarda yeni bir aşamaya girdi. Yıllardır en çok izlenen filmlerin ve karakterlerin yerini yenileri almaya gelmeye başladı. Bu filmde de America Chavez (Xochitl Gomez) karakteriyle tanışıyoruz. Film, onun ve yeteneğinin etrafında dönerken kayıpların ve sevginin ne denli yıkıcı olabileceğini bize gösteriyor... Filmin diğer oyuncuları arasında Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Michael Stühlbarg ve Rachel McAdams gibi önceki filmlerden tanıdığımız isimler de var.