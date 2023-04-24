Don Kişot Balesi AKM'de sahnelendi

Yayınlanma: 24.04.2023 - 15:19

Güncelleme: 24.04.2023 - 15:19

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Miguel de Cervantes'in aynı ismi taşıyan romanından seçilmiş bazı bölümlerden esinlenilerek sahneye taşınan Don Kişot balesini AKM- Türk Telekom Opera Salonu'nda yeniden seyirciyle buluşturdu. ilk kez 1869 yılında Moskova'da Bolşoy İmparatorluk Tiyatrosu'nda sahnelenen eser, Ludwig Minkus'un bestesiyle Marius Petipa tarafından sahnelenmişti. Ayşem Sunal Savaşkurt sahneye koyduğu eser, Mayıs ayında gerçekleşecek iki temsil ile yeniden AKM'de izleyicilerle buluşacak.



2 perdeden oluşan eserde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nı Roberto Gıanola yönetirken, eserin dekor tasarımı İsmail Dede'ye, kostüm tasarımı Gizem Betil'e, ışık tasarımı ise Önder Arık ait. Eserde, 'Kitri' rolünü Berfu Elmas, Ami Naıto, 'Basilio' rolünü Çağatay Özmen, Berkay Yılmaz Günay, 'Don Kişot' rolünü Alkış Peker, 'Sancho Panza' rolünü Ürün İndere, 'Gamache' rolünü M. K. Onur Tunay, 'Lorenzo' rolünü Kerem Kuraner, 'Espada' rolünü M. Nuri Arkan, 'Mercedes' rolünü Melike Manav, Julia Hartmann, 'İki Arkadaş' rolünü Merve Topaldemir, Zeynep Güçoğlu, Asena Ökte, 'Rüya Kraliçesini' Berin Kocabaşoğlu, 'Amor' (Cupid) rolünü Ayça Anıl, 'Çeribaşını' Can Bezirganoğlu, Alican Güçoğlu, 'Çingene Kadın' rolünü Zuhal Karaca, Özlem Özgen Ovacıklı ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçıları dönüşümlü olarak canlandırıyor.



ESERİN KONUSU



Orta Çağ şövalye hikayeleri ile büyümüş olan Don Kişot, ezgin bir şövalye olmaya karar verir. Yaveri Sancho Panza ile birlikte şehre doğru yola çıkan Don Kişot, Dulcinea adındaki kadın aşıktır. Hancı Lorenzo, kızı Kitri'yi zengin Gamache ile evlendirmek istemektedir. Oysa Kitri, Basilio'yu sevmektedir. Bu sırada Don Kişot ve Sancho Panza şehre gelir. Don Kişot Kitri'yi görür görmez, en sonunda Dulcinea'yı bulduğunu düşünür. Meydandaki şenliğin ortasında Kitri ve Basilio, arkadaşları Espada ve Mercedes'in yardımıyla oradan kaçmayı başarır. Don Kişot hayallere dalar ve Kitri'nin aslında Basilio'yu sevdiğini anlar. O sırada birden fırtına kopar. Don Kişot bir yel değirmenine saldırır; onu bir canavar olarak algılamıştır. Ancak bu çarpışmanın sonunda sefil bir halde yere yığılır ve kendinden geçer. Don Kişot büyülü bir rüyaya dalar ve gözünün önünden olağanüstü güzellikte görüntüler geçer. Kitri'yi gene Dulcinea olarak görür. Lorenzo, kızından Gamache'ın ilgisine karşılık vermesini ister. O sırada Basilio sahte bir "intihar sahnesi yaratır. Kitri bunun bir oyun olduğunu anlayınca, Don Kişot'a Basilio ile evlenmek istediğini söyler ve konuyla ilgili Lorenzo'yu ikna etmesini rica eder.