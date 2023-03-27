Süreyya Opera Sahnesi'nde 'Bale Gala Minkus Gecesi'

DHA
27 Mart 2023 Pazartesi, 17:12
<p>İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), 31 Mart ve 1 Nisan tarihinde Süreyya Operası'nda <strong>'Bale Gala-Minkus Gecesi'yle</strong> sanatseverlerle buluşacak.</p>

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), 31 Mart ve 1 Nisan tarihinde Süreyya Operası'nda 'Bale Gala-Minkus Gecesi'yle sanatseverlerle buluşacak.

<p>Klasik bale repertuvarında sanatseverlerle buluşacak olan etkinlikte, <strong>Ludwig Minkus'un</strong> müzikleri ile hareket bulan bale eserlerinin en zor ve güzel bölümlerinden oluşan bir seçki sahnelenecek.</p>

Klasik bale repertuvarında sanatseverlerle buluşacak olan etkinlikte, Ludwig Minkus'un müzikleri ile hareket bulan bale eserlerinin en zor ve güzel bölümlerinden oluşan bir seçki sahnelenecek.

<p>İDOB sanatçıları etkinlikte Paquita'dan <strong>"Pas de Deux", La Bayadere'den "Grand Vals", "Pas de Deux", "Saray Dansı", "Altın İdol'ün Dansı", "Hint Dansı (Indus)", "Pas d'Action", "Gölgelerin Krallığı" ve Don Kişot 'tan "Grand Pas de Deux"</strong> bölümlerini sunacak. </p>

İDOB sanatçıları etkinlikte Paquita'dan "Pas de Deux", La Bayadere'den "Grand Vals", "Pas de Deux", "Saray Dansı", "Altın İdol'ün Dansı", "Hint Dansı (Indus)", "Pas d'Action", "Gölgelerin Krallığı" ve Don Kişot 'tan "Grand Pas de Deux" bölümlerini sunacak. 

<p><strong>Avusturyalı bale müziği bestecisi, keman virtüözü ve öğretmeni Ludwig Minkus, 1826'da dünyaya geldi. </strong></p>

Avusturyalı bale müziği bestecisi, keman virtüözü ve öğretmeni Ludwig Minkus, 1826'da dünyaya geldi. 

<p>Rusya'daki St. Petersburg İmparatorluk Tiyatroları'nda resmi bale müziği bestecisi olarak görev yaparken yazdığı müziklerle tanınan sanatçı, kariyeri boyunca, ünlü bale ustaları Arthur Saint- Leon ve Marius Petipa tarafından sahnelenen orijinal eserler ve çok sayıda yeniden düzenleme için besteler yaptı.</p>

Rusya'daki St. Petersburg İmparatorluk Tiyatroları'nda resmi bale müziği bestecisi olarak görev yaparken yazdığı müziklerle tanınan sanatçı, kariyeri boyunca, ünlü bale ustaları Arthur Saint- Leon ve Marius Petipa tarafından sahnelenen orijinal eserler ve çok sayıda yeniden düzenleme için besteler yaptı.

<p>"La Source" (1866), "Don Kişot" (1869) ve "La Bayadere" (1877) gibi klasikleşmiş eserlere imza atan Minkus, 1917'de yaşamını yitirdi.</p>

"La Source" (1866), "Don Kişot" (1869) ve "La Bayadere" (1877) gibi klasikleşmiş eserlere imza atan Minkus, 1917'de yaşamını yitirdi.

Süreyya Operası Bale balet Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü İstanbul Devlet Opera Balesi

En Çok Okunan Haberler