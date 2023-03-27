Süreyya Opera Sahnesi'nde 'Bale Gala Minkus Gecesi'

Rusya'daki St. Petersburg İmparatorluk Tiyatroları'nda resmi bale müziği bestecisi olarak görev yaparken yazdığı müziklerle tanınan sanatçı, kariyeri boyunca, ünlü bale ustaları Arthur Saint- Leon ve Marius Petipa tarafından sahnelenen orijinal eserler ve çok sayıda yeniden düzenleme için besteler yaptı.