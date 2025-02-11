Dormen Akademi’den ilk oyun: 'Medeniyet Tiyatrosu'

Yayınlanma: 11.02.2025 - 13:32

Güncelleme: 11.02.2025 - 13:32

Yiğit Sertdemir’in yazdığı "Medeniyet Tiyatrosu" oyununu, yönetmen Tolga Yeter’in sahneye koyduğu rejisiyle tiyatroseverler ile buluşturdu. Kostüm tasarımları ve müzikleri ile birlikte özgün sahne düzeni ve atmosferik ışık kullanımı hikâyenin derinliğini vurgularken, modern ve klasik tiyatro öğelerini harmanlayan anlatım tarzı, seyirciyi oyunun içine çekerek düşündürmeye ve sorgulamaya teşvik ediyor. Ayrıca usta sanatçı Haldun Dormen de oyunun bir sahnesinde dış ses olarak öğrencilerine eşlik ediyor.

DORMEN'DEN TAM NOT

Oyunu izleyenler arasında yer alan usta sanatçı Haldun Dormen, "Yazar Yiğit Sertdemir ve Yönetmen Tolga Yeter mükemmel bir iş yapmışlar. Doğrusunu isterseniz ben bayıldım. O yüzden bu akşam oyunu tekrar izlemeye gidiyorum. Dormen Akademi’den mezun olan oyuncularımızın böylesine başarılı olması beni çok mutlu etti. Yeniden öğrenci olasım geldi. Başta akademiyi kuran Hüseyin Gülhuy ve eşi Ekin Gülhuy’a ve bütün ekibine bize bu güzelliği tattırdıkları için içtenlikle teşekkür ederim" dedi.

Oyun, 15 Şubat ve 22 Şubat saat 20.30'da, Dormen Sahnesi'nde yeniden izleyiciyle buluşacak.