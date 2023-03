Dormen’e 95. yaş sürprizi

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 04:00

Dünya Tiyatro Günü, İzmir’deki Sahne Tozu Tiyatrosu’nda da düzenlenen etkinlikle kutlanırken 95 yaşına giren Haldun Dormen’e sahnede yaş günü sürprizi yapıldı. Kutlamada konuşma yapan Sahne Tozu Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Çağlar İşgören, “Tüm tiyatrocuların, tiyatroseverlerin, emekçilerin 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nü kutluyorum. Umuyorum ki tiyatro perdelerinin hepsi her daim yüzyıllar boyunca açık kalır, sahneler her zaman aydınlanır. Her zaman ışığı baki kalır. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmanın ardından Sahne Tozu Tiyatrosu’nun en çok sevilen oyunlarından olan “Başroldeki Kadınlar” tiyatroseverler ile buluştu. Oyun boyunca kahkahalar durmadı.

Oyundan sonra tüm salon eşliğinde Dormen’e coşkulu bir doğum günü kutlaması yapıldı. Sahnede şaşkınlığını gizleyemeyen Haldun Dormen, “Şahane Züğürtler” adlı oyunda oynadığı karakterden yapılmış sürpriz doğum günü pastasını üfleyerek yeni yaşını kutladı.