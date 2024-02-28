‘Dörtnala’ Anadolu: Süleyman Saim Tekcan’ın Gallery 11.17’deki sergisini gezmek için yarın son gün

Yayınlanma: 28.02.2024 - 04:00

Güncelleme: 28.02.2024 - 04:00

Sületman Naim Tekcan’ın, 18 Ocak’ta Gallery 11.17’de açılan “Dörtnala” sergisinde, sanatçının eserlerinde görmeye alışkın olduğumuz “at” figürü yine karşımıza çıkıyor. Tekcan, Anadolu halkının atlara olan tutkusu ve bağlılığını, özgün imgeleri ve güçlü renklerle birleştiriyor.

Tekcan, tablolarıyla birlikte heykelleriyle de “at” imgesinin estetik güzelliğini kusursuzca yansıtıyor.

NÂZIM’IN ‘DAVET’İ...

Serginin koordinatörü Aytaç Beyazgül, Tekcan’ın daha önce sanatseverlerle buluşturduğu “At’nağme” sergisinin, sanatçının geçmişten günümüze evrimini, yolculuğunu temsil ettiğini belirterek, “Yazar Beşir Ayvazoğlu’nun ‘At’nağme’ projesi için kaleme aldığı yazıdan bir alıntı ise Nâzım Hikmet’in ‘Davet’ şiirindendir. Asya’nın içlerinden kopup geldiğimiz Anadolu’yu vatan yapışımızı üç mısrada büyük bir ustalıkla anlatır. Sergimizin fikri ve ismi bu yazıdan doğdu” diye konuştu.

BÜTÜNSEL BİR SEÇKİ

Tekcan’ın, son dönemine ait yağlı boya resimleri ağırlıklı olmakla birlikte, bronz ve mermer döküm heykelleri ve özellikle gravür baskılarının da görülebileceği bütünsel bir seçki hazırladıklarını belirten Beyazgül, “Türk sanatına kazandırdığı eserlerinin yanı sıra eğitimci kimliği ve özgün baskının gelişimi adına atölyeler ve IMOGA-İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi’ni kuran Süleyman Saim Tekcan gibi değerli bir sanatçıyı galerimizde ağırlamak bizi onurlandı” dedi.

Anadolu’nun renklerini usta fırça darbeleriyle görebilmek ve at imgelerinin ahenkle dans ettiği sergiyi gezebilmek için yarın son gün.