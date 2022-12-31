Dossi Dossi konserleri

2022’nin en ilginç müzik olaylarından biri de Anadolu’nun en uzak noktalarında düzenlenen Dossi Dossi konserleriydi.

Nurduran Duman
31 Aralık 2022 Cumartesi, 02:00
Dossi Dossi konserleri
Abone Ol google-news

Hikmet Eraslan’ın (Dossi Dossi Holding) yapımcılığını kendi olanaklarıyla üstlenip “Mr. Dosso Dossi” kimliğiyle DJ setinin başına geçtiği etkinlikler halka ücretsizdi.

Doğubayazıt, Cizre, Harran’da lazer, ışık, ateş oyunu, havai fişek, yüksek teknolojiyle donatılmış sahnede hayata geçen konserler, Batı meydanlarındakilere taş çıkaracak denli görkemliydi.

İshakpaşa Sarayı gibi çok özel mekânlardaki resim sergisi, defile gibi diğer alanların da eşlik ettiği bu konser dizisi için Eraslan’ı ve ekibini kutlamak gerek.


konser anadolu müzik

En Çok Okunan Haberler