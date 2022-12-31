Dossi Dossi konserleri

31 Aralık 2022 Cumartesi, 02:00

Hikmet Eraslan’ın (Dossi Dossi Holding) yapımcılığını kendi olanaklarıyla üstlenip “Mr. Dosso Dossi” kimliğiyle DJ setinin başına geçtiği etkinlikler halka ücretsizdi.

Doğubayazıt, Cizre, Harran’da lazer, ışık, ateş oyunu, havai fişek, yüksek teknolojiyle donatılmış sahnede hayata geçen konserler, Batı meydanlarındakilere taş çıkaracak denli görkemliydi.

İshakpaşa Sarayı gibi çok özel mekânlardaki resim sergisi, defile gibi diğer alanların da eşlik ettiği bu konser dizisi için Eraslan’ı ve ekibini kutlamak gerek.