Emniyet, Gülşen’in yılbaşı konserini dron ile izleyecek!
İzmir Emniyet Müdürlüğü, kentte yılbaşından 3 gün önce başlayacak güvenlik önlemleri kapsamında havadan ve denizden de uygulama yapacağını bildirdi. Müdürlük bu kapsamda yaklaşık 6 bin polisin görev yapacağını ve yılbaşı gecesinde Gülşen’in sahne alacağı Gündoğdu Meydanı’nda dron ile kayıt alacağını duyurdu.
İzmir Emniyet Müdürlüğü yılbaşı gecesi açık alanlarda yapılacak kutlamalarda alınacak güvenlik tedbirlerine yönelik çalışma yaptı. Kentte 29 Aralık-1 Ocak arasında planlanan ve yaklaşık 6 bin polisin katılımıyla yapılacak çalışmalarda, hırsızlık, kavga ve taciz gibi olaylara karşı takip ve denetim yoğunlaştırılacak.
Tedbirler kapsamında karadaki denetimlerin yanı sıra helikopter ve dron ile havadan, deniz araçlarıyla denizden de uygulama yapılacak. Otobüs durakları, vapur iskeleleri, metro ve tramvay istasyonların giriş-çıkışlarında kontrol noktaları oluşturulacak. Tedbirler kapsamında eğlence merkezlerinde sahte içki denetimleri de gerçekleştirilecek. Çeşme'ye de yılbaşı için kent merkezinden polis takviyesi yapılacak.
GÜLŞEN DRON İLE İZLENECEK
Kutlamanın ilk adreslerinden Cumhuriyet ve Gündoğdu meydanları için de özel tedbirler aldığını açıklayan emniyet, Gülşen’in sahne alacağı yılbaşı konserinin planlandığı Gündoğdu'da dron ile görüntü kaydı alacak. Kordon'a çıkan yollarda da trafik denetiminin yanı sıra asayiş kontrolü de yapılacak.
Gülşen, imam hatip lisesinden mezun olan arkadaşına yaptığı şaka nedeniyle dört gün tutuklu kalmış ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
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