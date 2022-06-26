‘Dostlar Beni Hatırlasın’
ErzinCANFest 2022’de 28 Haziran Salı akşamı saat 20.00’de Binali Yıldırım Üniversitesi’nde halk ozanı Âşık Veysel’in şiirlerinin seslendirileceği “Dostlar Beni Hatırlasın - Bir Aşık Veysel Hikâyesi” anlatımlı konseri verilecek.
Konserde piyanoda Tuğçe Dağlı eşliğinde mezzo soprano Ferda Yetişer, tenor Ünüşan Kuloğlu ile Samsun Devlet Opera ve Balesi Koro Sanatçısı Hasan Çelik ve bağlama sanatçısı Alper Kıraç olacak. Samsun Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nı şef Ahmet Murat Gedikli yönetecek.
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