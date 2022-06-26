‘Dostlar Beni Hatırlasın’

26 Haziran 2022 Pazar, 04:00

Konserde piyanoda Tuğçe Dağlı eşliğinde mezzo soprano Ferda Yetişer, tenor Ünüşan Kuloğlu ile Samsun Devlet Opera ve Balesi Koro Sanatçısı Hasan Çelik ve bağlama sanatçısı Alper Kıraç olacak. Samsun Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nı şef Ahmet Murat Gedikli yönetecek.

