01 Temmuz 2022 Cuma, 00:01

Bağış usulüyle sürdürülebilirliğin amaçlandığı DostUMutlu Gezegen Masal Projesi adı verilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında yazılan 11 masal, düzenlenen 140 masal atölyesi ile 12 şehirde özel okullardan merkez okullarına ve köy okullarına kadar geniş bir yelpazede 5 bin çocuğa ulaşıldı.

Değişim Liderleri Derneği’nin Kıvılcımlar Programı çerçevesinde bu kapsamda aynı adla hazırlanan ve yayımlanan kitabın, köy okullarında eğitim gören öğrenciler başta olmak üzere, ülkenin dört bir yanındaki çocuklarla buluşturulması hedefleniyor.

Genç kadınlara daha aktif ve kendine güvenen bireyler olma yolculuklarında liderlik becerileri kazandırabilmek amacıyla Sema Başol tarafından kurulan Değişim Liderleri Derneği, kadınların etkin liderler olarak var oldukları daha adil, eşitlikçi, barışçıl ve gelişen bir Türkiye ve dünya yaratılabileceği inancıyla kuruldu.

Kıvılcımlar Programı çerçevesinde sekiz ay süresince “Kıvılcım” olarak seçilen genç kadınlar yaşama ve çevrelerine fayda sağlayabilecek bir proje yapmak için çalışıyor.

DostUmutlu Gezegen Masalları kitabı da bu projelerden birinin ürünü. Bu genç kadınlar topladıkları bağışlarla, gelecek yıl Kıvılcımlar Programına katılabilecek 16 genç kadın için gerekli fonları yaratıyorlar.

Masalların, çocuklarla mutlu bir dünyaya adımın en etkili ve renkli aracı olduğunu düşünen dokuz üniversiteli genç kadın; Aşiyan Taflan, Ayperi Sürücü, Ceyda Cittanoğlu, Gaye Hürcan Altundağ, İrem Top, Özüm Satıoğlu, Sezen Günaydın, Songül Boztepe ve Şimal Uzgur tarafından kaleme alınan kitapta, hızla gelişen teknoloji, dönüşen dünya, iklim krizi ve toplumsal sorunlar gerçekçi ama rengini kaybetmeyen masallarla anlatılıyor.

DostUmutlu Gezegen Masalları’nda, okuyucular bir çocuğun gözünden beyaz ağaçları andıran rüzgar türbinleriyle ve yenilenebilir enerjiyle tanışıyor, hayvan deneylerinin yapılmadığı, yaşama saygı duyan laboratuvarların kapılarını aralıyor, sincap Sisi ile orman canlılarının yaşamına göz atıyor, deniz canlılarının yaşadığı zorlukları Karettacık’tan dinliyor ve tarımda yenilikçi bakış açısıyla toprağın ve tohumun değerini hatırlıyor.