Dr. Şahinkaya İzmir İktisat Kongresi’ni anlatacak

Yayınlanma: 14.02.2024 - 14:06

Güncelleme: 14.02.2024 - 14:06

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu kongresi İzmir İktisat Kongresi’nin 101. yılı yaklaşırken İzmir Pozitif Mali Müşavir Grubu, Dr. Serdar Şahinkaya’nın katılımıyla panel düzenleyecek. 16 Şubat saat 18.30’da İzmir Tabip Odası Konferans Salonu’nda gerçekleşecek etkinlik hakkın açıklamalarda bulunan Pozitif Grup Başkanı Halil Kırlı, “İktisadi tarihimizin mihenk taşlarından kabul edilecek bir kongre elbette mali müşavirler olarak bizler için anlaşılması ve doğru değerlendirilmesi gereken bir konu. Kongrenin ve dönemin iktisadi tarihinin yetkin isimlerinden Dr. Serdar Şahinkaya davetimizi kabul ederek bizleri onurlandırdı. 16 Şubat 2024 saat 18.30 da İzmir Tabip Odası Konferans Salonu’nda tarihin bu önemli olayını ayrıntıları ile öğreneceğiz” dedi.

Şahinkaya’nın İzmir İktisat Kongresi’nin 100. yılında yayımladığı ve 2023 Yunus Nadi Sosyal Bilimler Araştırması Ödülü’nü kazandığı “Türkiye İktisat Kongresi” kitabının da imza günü yapacağını aktaran Kırlı, tüm İzmirlileri davet etti.