Drake’ten müzik tarihinde görülmemiş hamle: Aynı anda 3 albüm çıkardı, rekorları altüst etti!

Küresel rap müziğin en büyük ikonlarından biri olan Drake, dijital müzik platformlarını kelimenin tam anlamıyla ele geçirdi. Cuma günü gece yarısı hiçbir ön uyarı yapmadan aynı anda üç farklı stüdyo albümü birden yayınlayan ünlü rapçi, 24 saat geçmeden küresel müzik listelerinin zirvesine yerleşti ve ulaşılamaz veri rekorlarına imza attı.

ÜÇ ALBÜMLE TEK GÜNDE 250 MİLYON DİNLENME!

Kanadalı rapçi; 'Iceman', 'Habibti' ve 'Maid of Honour' adını taşıyan üç yeni albümüyle Spotify’da tek bir günde en çok dinlenen sanatçı unvanını elde etti. Cuma günü tüm dünyada toplamda 250 milyondan fazla dinlenme sayısına ulaşan Drake, rakiplerine fark attı.

Yayınlanan albümler arasında özellikle 'Iceman', ilk 24 saatte ulaştığı 140,2 milyon dinlenmeyle 2026 yılında tek bir günde en çok dinlenen albüm rekorunun yeni sahibi oldu. Bu devasa çıkış, Drake'in 2021 yılında çıkardığı ve ilk gün 153 milyon dinlenen 'Certified Lover Boy' albümünün ardından, Spotify tarihindeki en büyük ikinci hip-hop albüm çıkışı olarak kayıtlara geçti.

SPOTIFY'DAN "REKOR" HATASI VE ÖZÜR AÇIKLAMASI

Drake’in bu tarihi başarısının ardından Spotify cephesinde kısa süreli bir veri karmaşası yaşandı. Platform, ilk olarak Drake'in 'Make Them Cry' şarkısının 2026'nın tek bir gününde en çok dinlenen şarkısı olduğunu duyurdu ancak daha sonra sistemde teknik bir hata yapıldığını kabul etti.

Spotify’dan yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlk dinlenme inceleme süreci manuel olarak tamamlandı ve bu durum iki farklı albüm parçasının dinlenme verilerinin sistemde birleştirilmesine neden oldu. Drake, 2026'da tek bir günde en çok dinlenen sanatçı ve albüm rekorunu elinde tutmaya devam etmektedir. Yaşanan bu teknik hatadan dolayı özür diler, gelecekte benzer sorunların önüne geçmek adına veri inceleme prosedürlerimizi güncellediğimizi belirtmek isteriz."

AMAZON MUSIC’TE DE ZİRVEYE YERLEŞTİ

Drake fırtınası sadece Spotify ile sınırlı kalmadı. Ünlü sanatçı, eş zamanlı olarak yayınlanan üç albümüyle Amazon Music platformunda da küresel çapta ilk 24 saat içinde en büyük dinlenme rakamına ulaşan sanatçı olmayı başardı.

TOPLAM 43 YENİ ŞARKIYLA GERİ DÖNDÜ

Müzikseverlere adeta bir şarkı bombardımanı sunan Drake'in üç albümünde toplam 43 yeni parça yer alıyor. Bu projeler, ünlü rapçinin 2023 yılındaki 'For All the Dogs' albümünden bu yana çıkardığı ilk solo uzun metrajlı işleri olma özelliğini taşıyor. Sanatçı son olarak 2025 yılında PartyNextDoor ile '$ome $exy $ongs 4 U' adlı ortak bir albüm projesine imza atmıştı.

Yeni projelerin şarkı dağılımı ise şu şekilde paylaşıldı:

Iceman: 18 Şarkı

Maid of Honour: 14 Şarkı

Habibti: 11 Şarkı