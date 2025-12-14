Dramatik komedi ‘Üzgünüm, Bebeğim’ ve Kubrick’in kült korkusu ‘The Shining’ vizyonda: İyileşmenin anatomisi

Amerikalı yazar, oyuncu Eva Victor, Super Pumped dizilerinde oynadıktan, Twitter’da mizah dolu viral videolar çektikten sonra yapımcı Barry Jenkins (Moonlight, Aftersun) ondan bir senaryo yazmasını istedi. Victor başından geçen travmatik bir olayı abartmadan, sansasyon yapmadan, iyileşme sürecine odaklanarak yazdı. Jenkins senaryoyu çok beğendi, Eva’dan senaryosunu filmleştirmesini istedi.

Victor “Üzgünüm, Bebeğim” adlı ilk uzun metrajının oyuncusu, yönetmeni de oldu. Eva Victor böylelikle Amerikan Bağımsız Sineması’nın genç sesleri arasına girdi. #MeToo hareketinden sonra çekilen Promising Young Woman, Don’t Worry Darling, Blink Twice filmlerindeki gibi tacize sansasyonel yaklaşmadı.









“Travma sonrası iyileşmeye odaklanan bir film yapmak istedim. Filmin özü hayat kurtaran bir dostluğun öyküsü” diyen, küçük Amerikan kentinin dingin atmosferini başarıyla yansıtan yönetmen, Agnes ile Lydie’nin platonik, romantik, sevgi dolu, özel arkadaşlığını dört bölüme ayırdı: Bebekli Yıl, Kötü Şeyin Olduğu Yıl, Sorularla Geçen Yıl, Güzel Sandviçli Yıl.

Üniversitede Agnes’le aynı evi paylaşan Lydie, New York’a gitmiş, evlenmiş, hamile kamıştır. İçe dönük, zeki Agnes ise aynı kentte, aynı evde kalmış, mezun olduğu İngilizce bölümünde akademisyen olmuştur.

DUYGUSAL, YALIN ANLATIM

“İki arkadaşın yeniden buluşmasını en başta anlatmak önemliydi. İzleyicinin bu yakınlığı görmesini, Lydie’nin Agnes’in başına gelenleri bilmeden önce onu tanımasını istedim. Toplum bireyin travmasını öğrenir öğrenmez ona peşin hükümle yaklaşır” diyen Victor, Agnes’in güçlü kişiliğini, onu Lydie’ye bağlayan sıkı dostluğu vurgulamak için doğrusal olmayan bir anlatım yeğlemiş. Aralarında tecavüz sözcüğü bile geçmez, “o kötü şey” derler.

Bitirme tezi için profesörünün evine giden Agnes’in eve girdiğini görürüz, sabit kamera dışarıdan evi görüntülemeyi sürdürür, saatler geçer, akşam olur, Agnes telaşlı halde çıkar. Onu muayene eden doktorla konuşana dek başına ne geldiğini anlamaz, kendine gelmesi, iyileşmesi için zamana gereksinimi vardır. En iyi arkadaşı Lydie, kedisi Olga, kibar, ilgili komşusu Gavin ona yardımcı olurlar. Minimalist yalın bir anlatımla, sabit planlarla Victor Agnes’in mutluluğunu, mutsuzluğunu aktarır. Gerçek ile kurgu arasında gizemli bir örtü vardır. Toparlanma, iyileşme, gündelik yaşama uyum sağlama zaman alır.

Sundance Film Festivali’nde gösterilen, Cannes Yönetmenlerin 15 Günü bölümünün kapanış filmi , hayatta korkunç olayların da yaşandığını, dostlukların kalıcı ya da geçici olduğunu duygusal, gerçekçi, etkileyici bir anlatımla irdeleyen Üzgünüm, Bebeğim’de, Eva Victor, Naomi Acke, Lucas Hedge, Kelly McCormack, John Carroll Lynch oynuyor.





45 YILLIK KÜLT KLASİK

Mükemmeliyetçi usta Stanley Kubrick’in, yazar Stephen King’in çok satışlı The Shining romanından uyarladığı gotik doğaüstü filmi yönetmenin en ticari çalışması sayılabilir. Kubrick’in bestelediği bu benzersiz korku senfonisi kült klasiğe dönüştü (1980). Ayrıntıcı yönetmen bazı planları 120 kez çekti.

Görüntülerin simetrik kompozisyonuna çok önem veren sinemacı böylelikle tecrit, hapis duygusunu alabildiğine yoğunlaştırdı. Karakterler örümcek ağına takılmış gibi odaların ortasında durdular. Kubrick, Torrance ailesinin psikanalizini yapar. Filmle ilgili çok sayıda yorum vardır: kimisi yazar tıkanıklığına, kimisi olayın geçtiği Overlook Oteli’nin Kızılderili mezarlığı üstüne yapıldığı için beyaz yerleşimcilerin gerçek toprak sahipleri Amerikan yerlilerine baskısına, Hitler ve Nazilerin Yahudi soykırımına gönderme yaptığını belirtir. Otelin bahçesindeki labirent, girilmesi yasak odalar, çıkmaz koridorlar…

İnsan beyni de labirente benzer, sonsuz imkânlar sunar. Yazar rolünde Jack Nicholson’ın yoğun yorumu ürkütür, genç oyuncu Danny Lloyd, Shelley Duvall, Scatman Crothers’ın performansları olağanüstüdür. Tüm zamanların en iyi korku filmi 45 yıllık The Shining’i sinemada izlemek için bulunmaz bir fırsat.



