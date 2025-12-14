Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 14 Aralık Pazar günü Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Papara Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Mücadele beİN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'IN DURUMU

Süper Lig'de çıktığı 15 maçta 7 galibiyet, 4'er beraberlik ile yenilgi yaşayan Beşiktaş, 25 puan ve averajla 5. sırada yer alıyor.

Ligde oynadığı son 4 maçta 8 puan toplayan siyah-beyazlı takım, kazanarak üst sıralardan uzaklaşmamayı hedefliyor.

RAFA VE 4 İSİM YOK!

Beşiktaş, zorlu maç öncesi Rafa Silva hakkında kararını verdi. Siyah-beyazlıların zorlu deplasman için açıkladığı kamp kadrosunda yıldız futbolcuya yer verilmedi.

Takımla antrenmanlara geçtiğimiz hafta başlayan Rafa Silva, Gaziantep FK maçının kadrosuna da dahil edilmemişti.

Öte yandan Beşiktaş'ın açıkladı kamp kadrosunda sakatlıkları bulunan Jota Silva, Cengiz Ünder ve Mustafa Hekimoğlu yer almazken, Svensson da kafileye dahil edilmedi.

TRABZONSPOR'UN DURUMU

Ligde 34 puanla 2. sırada yer alan bordo-mavililer, zorlu rakibi karşısında kazanarak zirve yarışı yolunda yara almak istemiyor.

Son 3 haftada deplasmanda RAMS Başakşehir'i 4-3, sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1, Göztepe'yi de İzmir'de 2-1'lik sonuçla mağlup eden Karadeniz ekibi, galibiyet serisini de 4 maça taşımanın mücadelesini verecek.

5 EKSİK, 1 BELİRSİZ

Trabzonspor'da kart cezalısı Pina ve Onuachu, sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme, ameliyat edilen Visca ve Baniya, forma giyemeyecek. Sakatlığının ardından cuma günü takımla antrenmanlara başlayan Savic'in kadroda yer alıp almayacağı ise maç saatinde belli olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onana, Ozan Tufan, Serdar, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Augusto.

Beşiktaş: Ersin, Gökhan Sazdağı, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Salih, Orkun, El Bilal Toure, Abraham.

TRABZONSPOR İLE BEŞİKTAŞ'IN 142. RANDEVUSU

Trabzonspor ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 14 Aralık Pazar günü yapacakları maçla 142. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında 11 Ekim 1973'te oynanan ilk karşılaşma, Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Rekabette 52 yılı aşkın sürede oynanan 141 müsabakanın 57'sinden siyah-beyazlı ekip, 48'inden ise bordo-mavili takım galip ayrıldı. Taraflar, 36 mücadelede ise birbirine üstünlük sağlayamadı.

Söz konusu maçlarda siyah-beyazlılar, 195 kez fileleri havalandırırken bordo-mavililer ise 160 gol kaydetti.

LİGDE 105. KARŞILAŞMA

Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig'de 105. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligde oynanan 104 müsabakada siyah-beyazlılar 39, bordo-mavililer 37 galibiyet aldı. 28 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Beşiktaş'ın attığı 147 gole, Trabzonspor 120 golle karşılık verdi.

TRABZONSPOR SAHASINDA ÜSTÜN

Bordo-mavili ekibin Süper Lig'de Beşiktaş'ı konuk ettiği maçlarda 24-15 üstünlüğü bulunuyor.

İki takım, Trabzon'da 51 kez karşı karşıya geldi. Karadeniz temsilcisi, bu maçların 24'ünü kazanırken Beşiktaş, 15 kez sahadan galip ayrıldı. 12 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

42'si Hüseyin Avni Aker Stadı, 9'u Papara Park'ta oynanan 51 karşılaşmada Trabzonspor 72 gol attı, Beşiktaş ise 62 kez fileleri havalandırdı.

Geçen sezon Trabzon'da oynanan karşılaşma, 1-1 berabere tamamlandı.

İki takım arasında 2005-2006 sezonunda Trabzon'da yapılması gereken lig mücadelesi ise Karadeniz ekibinin cezası nedeniyle İzmir'de oynanırken maçı Beşiktaş, 2-1 kazanmıştı.

FARKLI GALİBİYETLER

Siyah-beyazlı takım, Trabzonspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik sonuçla elde etti.

Beşiktaş, Karadeniz ekibini 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995'te de 4-0 yendi.

Bordo-mavililer ise Beşiktaş'a karşı en farklı galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası müsabakasında 4-0'lık sonuçla aldı.

TRABZONSPOR İÇ SAHADA 217 GÜNDÜR KAYBETMİYOR

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 14 Aralık Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor, iç sahada 217 gündür mağlup olmuyor.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Papara Park'ta son yenilgisini geçen sezonun 35. haftasında ligi şampiyon olarak bitiren Galatasaray karşısında 2-0'lık sonuçla yaşayan Karadeniz ekibi, daha sonra rakiplerine hiç geçit vermedi.

Bordo-mavililer, 10 Mayıs'ta oynanan bu karşılaşmanın ardından 217 günlük sürede iç sahada mağlubiyet yaşamadı.

16 RESMİ MAÇTA 1 MAĞLUBİYET

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile 3'ü Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere oynadığı toplam 16 resmi iç saha karşılaşmasına çıktı.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 10 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti.

TEKKE YÖNETİMİNDEKİ İÇ SAHA MAÇLARI

Trabzonspor, Papara Park'ta teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon ve bu sezon olmak üzere 13 lig karşılaşması oynadı.

Bordo-mavililer, bu müsabakalarda 7 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşarken sadece bir kez rakibine 3 puan verdi.

Karadeniz ekibi, bu sezon ise sahasında hiç mağlup olmayarak 5 galibiyet, 3 beraberlik ile 18 puanı hanesine yazdırdı.

KUPADA 3 GALİBİYET

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında aldığı sonuçlarla final oynadı.

Sipay Bodrum FK ile oynanan çeyrek final karşılaşmasını uzatma bölümünde attığı golle 3-2 kazanarak yarı finale yükselen bordo-mavililer, Göztepe'yi de 2-0 yenerek finale kamıştı.

Trabzonspor, bu sezon da İmaj Altapı Vanspor önünde 2-0 kazanarak grup aşamasına kalma hakkı elde ederken kupada sahasındaki 3 maçı da kazanmayı başardı.

BEŞİKTAŞ SON 6 DEPLASMANDA KAYBETMEDİ

Siyah-beyazlılar, ligde deplasmanda oynadığı son 6 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.

Sezona deplasmanda 2 mağlubiyetle başlayan Beşiktaş, ardından oynadığı 6 mücadelede 4 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Alanyaspor ve Göztepe deplasmanlarından puan alamayan siyah-beyazlılar, sırasıyla Kayserispor, Konyaspor, Antalyaspor ve Fatih Karagümrük'ü yenmeyi başardı.

Beşiktaş, Galatasaray ve Kasımpaşa ile dış sahada oynadığı maçlarda ise berabere kalırken söz konusu 6 karşılaşmada 14 puan topladı.

UDUOKHAI CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlılarda 3 sarı kartı bulunan Felix Uduokhai, ceza sınırında yer alıyor.

Son haftalarda formasından uzak kalan Alman savunma oyuncusu, bu sezon Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir ve Galatasaray maçlarında sarı kartla cezalandırılmıştı.

Uduokhai, Trabzonspor karşısında kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve ilk yarının son haftasındaki Çaykur Rizespor mücadelesinde forma giyemeyecek.

EL BILAL TOURE FORMDA

Beşiktaş'ın forvet oyuncusu El Bilal Toure, son iki maçı boş geçmedi.

Malili golcü, 3'ü son 5 maçta olmak üzere ligde 4 kez gol sevinci yaşadı.

Ligdeki ilk golünü RAMS Başakşehir'e karşı atan 24 yaşındaki futbolcu, daha sonra derbide Fenerbahçe'ye karşı gol bulmayı başardı.

Toure, son iki haftada oynanan Fatih Karagümrük ve Gaziantep FK müsabakalarında da rakip ağları birer kez sarstı.