Dücane Cündioğlu, "10. Boğaziçi Film Festivali"nde söyleşi yaptı
"10. Boğaziçi Film Festivali"ne konuk olan yazar ve felsefeci Dücane Cündioğlu, "Sinema ve Hakikat" başlıklı söyleşi yaptı.
Dücane Cündioğlu, festivalin endüstri bölümü Bosphorus Film Lab kapsamında, Atlas 1948 Sineması'nda sinemaseverlerle bir araya geldi.
Sanatın hakikatin kendisini değil, temsilini gösterdiğini aktaran Cündioğlu, özel bir dile sahip olan bu yapının, gerçeğe yönelik bir yeteneğinin de bulunmadığını vurguladı.
Dücane Cündioğlu, "Sanat sadece hakikati işaret eder. Bunu sanatçının sezgileriyle yapar. Sanatçı ile yaptığı işi açıklayamaz" ifadelerini kullanarak, anlatmak istediklerini eseriyle ortaya koyduğunu dile getirdi.
Sanatçının hakikati bilmediğini, onu yalnızca gördüğünü sözlerine ekleyen Cündioğlu, "Sanat söz konusu olduğunda, sanatçının hakikat ile ilişkisini belirleyen araçlar, onun hakikati açıklama yeteneğini elinden alır" değerlendirmesinde bulundu.
Cündioğlu, söyleşide ayrıca sanatın ve sanatçının hayatla ilişkisine, sanatın nereye kadar gerçek kabul edileceğine, sınırların neye göre belirlendiğine dair bilgiler verdi.
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