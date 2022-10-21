Boğaziçi Film Festivali'nde TRT destekli 11 film yarışacak

21 Ekim 2022 Cuma, 16:54

10. Boğaziçi Film Festivali'nden yapılan açıklamaya göre, dünya prömiyerini 79. Venedik Film Festivali'nde gerçekleştiren TRT destekli "Victim", Boğaziçi Film Festivali'nin açılış filmi olacak.

55. Karlovy Vary Film Festivali'nde kurgu aşamasındaki projelerin yarıştığı "Work in Progress" bölümünde "TRT Ödülü" kazanan "Victim", Boğaziçi Film Festivali'nin "Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması" kategorisinde yarışacak.

Dünya prömiyerini dünyanın prestijli film festivallerinden Toronto Film Festivali'nde yaptıktan sonra Antalya Film Festivali'nde "En İyi İlk Film" ve "En İyi Kadın Oyuncu" ödüllerini kazanan "Kar ve Ayı", dünya prömiyerini Moskova Film Festivali'nde yapan "Bir Umut" ve 12 Punto 2020'de "TRT Ön Alım Ödülü"nü kazanan "Hara", 10. Boğaziçi Film Festivali'nin ulusal yarışma filmlerinden oldu.

10. Boğaziçi Film Festivali’nin “Ulusal Kısa Kurmaca Film Yarışma” kategorisinde TRT ortak yapımları "Rutubet ve Birlikte" ve "Yalnız" isimli kısa filmler mücadele edecek.

Boğaziçi Film Festivali'nin endüstri bölümü "Bosphorus Film Lab"da, TRT ortak yapımı ve TRT destekli toplam 5 film projesi yarışacak.

Bosphorus Film Lab'da kurgu aşamasındaki projelerin yer aldığı "Work in Progress" platformunda, TRT ortak yapımı "Güneşin Altında Yeni Bir Şey Yok", 12 Punto 2019'da "TRT Ön Alım Ödülü" kazanan "Umut" ve Antalya Film Festivali'nin endüstri bölümü Antalya Film Forum’da "TRT Ödülü" kazanan "Yüzleşme" projeleri yer alıyor.

Kurgu aşamasındaki uzun metraj film projelerinin danışmanlar eşliğinde uluslararası standartlarda geliştirilmesi için tasarlanmış olan ve sadece iki projenin bulunacağı kurgu atölyesi "First Cut Lab"e, TRT ortak yapımı iki proje seçildi. Bu projeler, 12 Punto 2021'de TRT ortak yapım ödülü kazanan "Tereddüt Çizgisi" ile 12 Punto 2019'da TRT ortak yapım ödülü kazanan "Tavşan İmparatorluğu" oldu.

Ayrıca "Bosphorus Film Lab" kapsamında düzenlenen ve senaryo aşamasındaki projelerin yarıştığı Pitching Platformu'nda en iyi bir projeye, her yıl olduğu gibi bu yıl da "TRT Ortak Yapım Ödülü" verilecek.