Duman grubu 11 yıl sonra geri döndü... 16 parçalık albümden iki şarkı yayımlandı

Türkçe rock müziğinin önemli temsilcilerinden Duman, 16 parçalık yeni albümünden 2 şarkıyı yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.06.2024 - 10:18
Duman grubu 11 yıl sonra geri döndü... 16 parçalık albümden iki şarkı yayımlandı
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Türkçe rock müziğin önde gelen gruplarından Duman, 16 parçadan oluşan yeni albüm kayıtlarını tamamladığını açıklamıştı.

Kaan Tangöze, Batuhan Mutlugil ve Ari Barokas 2013’teki ‘Darmaduman’ albümünden beri ayrı ayrı tekliler ve albümler yayınlıyordu.

Duman, Instagram hesabındaki hikayesinde “16 parçadan oluşan yeni albümün kayıtlarını tamamladık. Yakında sizlerle” demişti.

Grup, 16 parçadan oluşan yeni albümden ‘Nerde Benim Kafam’ ve ‘Kufi’ isimli 2 parçayı yayımladı.

Duman’ın yeni albümünden paylaştığı parçalar:


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