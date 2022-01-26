Duman grubunun solisti Kaan Tangöze'den 'Sezen Aksu' mesajı: 'Bir cahillik etmişler yani'
2017 yılında çıkardığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısı üzerinden iktidar ve iktidara yakın isimler tarafından hedef gösterilen Sezen Aksu gündemdeki yerini koruyor. Son olarak, Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, konser sırasında Aksu'ya destek vererek, "Hz. Adem ile Hz. Havva'ya 'cahil' demiş. Biliyor musunuz, duydunuz mu? E bir cahillik etmişler arkadaşlar ya. Yasak elmayı yemediler mi ya?" dedi.
Müzisyen Yaşar Gaga ile 2017 yılında çıkardığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısında geçen sözler üzerinden, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dahil olmak üzere, iktidar ve iktidara yakınlığıyla bilinen kişiler tarafından hedef gösterilen Sezen Aksu’ya bir destek de Duman grubunun solisti Kaan Tangöze'den geldi.
Tangöze, verdiği bir konser sırasında bu konuyu gündem ederek "Hz. Adem ile Hz. Havva'ya 'cahil' demiş. Biliyor musunuz, duydunuz mu? E bir cahillik etmişler arkadaşlar ya. Yasak elmayı yemediler mi ya? Bir cahillik etmişler yani. O kadar da olsun ya” dedi.
NE OLMUŞTU?
Sanatçı Sezen Aksu, 2017 yılında müzisyen Yaşar Gaga ile çıkardığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısında geçen sözler üzerinden, iktidara yakınlığıyla bilinen kişi ve gruplar tarafından hedef gösterilmişti. Aksu'nun yazdığı şarkıda "Binmişiz bir alâmate. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e..." sözleri dine hakaret olarak yorumlanmıştı.
Sosyal medyada troller tarafından #sezenaksuhaddinibil hashtagi açılmış; AKP'ye yakınlığı ile bilinen Milli Beka Hareketi, Aksu'yu, Beykoz'daki evinin önünde 'protesto' etmişti. MHP lideri Bahçeli de, grup toplantısında Aksu'yu şarkı sözleri üzerinden hedef göstermişti.
Tartışmalar sürerken; ünlü sanatçı Sezen Aksu'ya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan gibi isimlerden de destek gelmişti.
Son olarak, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Sezen Aksu tartışmasına dahil olmuş, cuma namazı sırasında cami cemaatine seslenen Erdoğan, "Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak bizim görevimizdir" demişti.
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