Duman'ın ilk canlı stüdyo serisi başlıyor

Kaan Tangöze, Batuhan Mutlugil, Ari Barokas ve Doğaç Titiz'den oluşan kadrosu ile Türk rock müziğinin öncü gruplarından Duman, kariyerinde bir ilke imza attığı yeni projesi “Pür Cunda Live Sessions” ile dinleyicilerini bu kez stüdyonun tam ortasına davet ediyor. Grup, bu özel seri kapsamında, toplam yedi şarkılık yeni bir seçkiyi dinleyicilerle buluşturmaya hazırlanıyor.

HER HAFTA SÜRPRİZ BİR ŞARKI

Projede altı şarkı, canlı stüdyo performans videolarıyla birlikte yayınlanacak. Her hafta yayınlanacak sürpriz bir şarkıyla ilerleyecek “Pür Cunda Live Sessions”, ilk parça “Ah Bir Ataş Ver” ile başlıyor. Duman’ın uzun yıllardır konserlerinde canlı olarak seslendirdiği ancak bugüne kadar hiç stüdyo kaydını yayınlamadığı “Ah Bir Ataş Ver”, ilk kez resmi kaydıyla müzik platformlarında yerini alırken; performans videosu da eş zamanlı olarak YouTube’da yayınlanacak.

PROJEDE AĞIRLIK KUFİ ALBÜMÜNÜN

Serinin kayıtları, Ayvalık Cunda Adası’nda yeni açılan ve seriye adını veren Pür Stüdyo’da gerçekleştirildi. Doğal atmosferi, canlı performans hissini öne çıkaran kayıt yaklaşımı ve analog sıcaklığıyla dikkat çeken projede şarkı seçkisinin ağırlığını, Duman’ın son dönem üretimlerinden oluşan Kufi albümündeki parçalar oluşturuyor. Seride ayrıca grubun eski dönemlerinden bir şarkı ve özel bir cover yorumu da yer alıyor.

“Pür Cunda Live Sessions”ın mix çalışmaları, Marc Carolan tarafından yapılırken; mastering sürecini ise Ian Sefchick üstlendi. Bubilet'in katkılarıyla hazırlanan proje aynı zamanda Duman tarihinde bir ilk olma özelliği taşıyor. Grup, kariyerinde ilk kez canlı çalımla kaydedilmiş ve video serisi olarak tasarlanmış bir stüdyo performans projesini dinleyicilerle buluşturuyor.