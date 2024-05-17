Duman, uzun aradan sonra Küçükçiftlik Park'ta!

Türk rock müziğine yön veren gruplardan Duman, uzun bir aradan sonra 29 Haziran Cumartesi akşamı yeniden, şehrin rakipsiz eğlence merkezi KüçükÇiftlik Park’ta! Yaptıkları her işle rock müzik tarihine damga vuran, KüçükÇiftlik Park’ta verdikleri tüm konserlerde biletleri tükenen Duman, benzersiz sahne ve enstrüman hakimiyetleriyle rock müzik severlere yine unutulmaz bir konser yaşatacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.05.2024 - 21:14
Duman, uzun aradan sonra Küçükçiftlik Park'ta!
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Şehrin eğlence mirası KüçükÇiftlikPark, 29 Haziran Cumartesi akşamı, Türkiye’nin en büyük rock gruplarından Duman’ı ağırlayacak.

1999 yılında çıkardıkları ilk stüdyo albümleri Eski Köprünün Altında ile rock müziğe yeni ve kalıcı bir soluk getiren Duman, yıllar içinde Belki Alışman Lazım, Seni Kendime Sakladım, En Güzel Günüm Gecem, Darmaduman gibi albümleriyle hem giderek büyüyen hem de kemikleşen bir hayran kitlesi oluşturdu.

Vokal ve gitarda Kaan Tangöze, gitar ve geri vokalde Batuhan Mutlugil, bas gitar ve geri vokalde Ari Barokas, davulda Doğaç Titiz’den oluşan kadrosuyla Duman, KüçükÇiftlik Park’ta vereceği konserde çok sevilen şarkılarını İstanbullu rock müzik dinleyicisiyle birlikte söyleyecek. Duman, etkileyici enstrüman hakimiyetleri ve coşkulu sahne performanslarıyla KüçükÇiftlik Park’ta bir kez daha dinleyicilerine unutulmaz bir akşam yaşatacak.

Yüzdeyüz Müzik katkıları ve URU organizasyonuyla gerçekleşecek konserin kapı açılış saati 18.00, biletleri ise Biletix ’te !


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