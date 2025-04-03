Dün yapılan 'satın almama' çağrısına sanat dünyasından destek

Yayınlanma: 03.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 03.04.2025 - 04:31

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının tutuklanmasının ardından protestolar sürürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane’de pek çok markanın yer aldığı bir boykot listesi açıklamıştı. Üniversite öğrencilerinin, okullarında başlattıkları boykotların ardından 2 Nisan’da tüketimin durdurulması için yaptığı “boykot” çağrısı geniş kesimlerde yankı buldu.

TUTUKLAMALARA TEPKİ

Boğaziçi Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi’ne, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Galatasaray Üniversitesi’ne pek çok üniversiteden öğrencilerin katıldığı ekonomik boykot, “Ekonomik gücümüzü kullanıyor, bayram sonrası tüketime bir günlük ara veriyoruz” diyerek yapıldı. Öğrenciler boykotu, tutuklu bulunan üniversite öğrencilerinin seslerini duyurmak için başlattı. CHP Genel Başkanı Özel de boykota destek verenler arasındaydı.

Sanat dünyasından pek çok kişi, sosyal medya platformları Instagram ve X hesapları üzerinden bu çağrıya yanıt vererek 2 Nisan’da tüketimi durduracaklarını açıkladı ve takipçilerini satın alım yapmamaya davet etti.

Müzisyenler Sabahat Akkiraz, Tolga Sağ, Mustafa Sandal, Emrah Karaca, Hayko Cepkin, Güliz Ayla, Melek Mosso; oyuncular Orhan Aydın, Fırat Albayram, Melis İşiten, Selin Şekerci, Cem Yiğit Üzümoğlu, Fırat Altunmeşe, Bülent Emrah Parlak, Melis Birkan, Aslı İnandık, Ayşe Can Tatari, Salih Bademci, Şebnem Sönmez, Hasibe Eren, Pelin Öztekin, Nurgül Yeşilçay, Uraz Kaygılaroğlu, Farah Zeynep Abdullah, Kubilay Aka, Esma Yılmaz, Alican Yücesoy, Doğukan Güngör, Burcu Biricik, Giray Altunok, Janset Paçal, Levent Üzümcü, Barış Atay, Rojda Demirer, Yaprak Özdemiroğlu, Birce Akalay, Selen Öztürk, Şahan Gökbakar, Demet Evgar ve Evrim Alasya boykota destek veren isimler arasında.