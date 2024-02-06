Dünya bu hafta sanata doyacak...

Yayınlanma: 06.02.2024 - 17:53

Güncelleme: 06.02.2024 - 17:53

Dünyanın dört bir yanında bu hafta, sanatseverleri birbirinden etkileyici etkinlikler bekliyor. İşte bu haftanın sanat dolu programından öne çıkan bazı etkinlikler...

MÜZİK ŞÖLENİ: SANREMO MÜZİK FESTİVALİ

İtalya'nın Sanremo kentinde düzenlenecek olan 74. Sanremo Müzik Festivali, 30 sanatçının yarıştığı bir şarkı festivaline ev sahipliği yapacak. Birincilik ödülü kazanan sanatçı, bu yılki Eurovision Şarkı Yarışması'nda ülkesini temsil etme hakkını elde edecek.

FAZIL SAY'DAN DUBAI'YE MÜZİK ZİYAFETİ

Müzisyen Fazıl Say, Berlin Senfoni Orkestrası eşliğinde gerçekleştireceği konserle Dubai'de müzikseverlerle buluşacak. Operaevi'nde düzenlenecek konserde, sanatçının klasik eserleri müzik tutkunlarıyla buluşturulacak.

ROD STEWART'IN AMERIKA TURNESİ BAŞLIYOR!

İngiliz rock ve pop müzisyeni Rod Stewart, 8 Şubat'ta Oklahoma'da başlayacak olan Amerika turnesi kapsamında hayranlarıyla buluşacak. Stewart'ın enerjisi ve unutulmaz performansları, müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.

VIYANA MÜZİK TOPLULUĞU'NDA MOZART RÜZGARI

Avusturya'nın başkenti Viyana'daki tarihi Viyana Müzik Topluluğu binasında, 9 Şubat'ta Mozart ve Antonio Vivaldi konçertosu seslendirilecek. Bu performans, klasik müzik tutkunlarını etkileyici bir müzik yolculuğuna çıkaracak.

SANAT FUARLARI VE FİLM FESTİVALLERİYLE DOLU HAFTA

Dünya genelinde birçok film festivali ve sanat fuarı da bu hafta gerçekleşecek. ABD'nin Atlanta eyaletinde düzenlenecek "SCAD TV Fest" televizyon yapımlarına odaklanırken, Kaliforniya'da "Santa Barbara Uluslararası Film Festivali" sinemaseverleri ağırlayacak.

Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde düzenlenecek "Dünya Kitap Fuarı" ise kitapseverlere dünya genelinden yayınevlerini buluşturacak. Ayrıca, Meksika'da Sanat Fuarları Haftası kapsamında fotoğraf, modern sanatlar ve malzeme sanatı fuarları da sanat tutkunlarına görsel bir şölen sunacak.

ULUSAL VE ULUSLARARASI SERGİ KEYFİ

Fas'ın Marakeş kentinde gerçekleşecek "1-54" fuarı, dünya genelinden 80'in üzerinde sanatçının eserlerini sergileyecek. Ayrıca, Mısır'da düzenlenecek olan Hakawy Uluslararası Çocuk Sanat Festivali, çocukları ve aileleri sanatla buluşturacak.