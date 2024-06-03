Dünya Çevre Günü İzmir’de karikatürlerle kutlanacak

İzmir’de 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında kenttin çeşitli noktalarında karikatür sergileri açılacak.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 03.06.2024 - 09:28
Dünya Çevre Günü İzmir’de karikatürlerle kutlanacak
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5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında İzmir karikatürlerle donatılacak.

İzmir Karikatürcüler Platformu geçen yıl olduğu gibi bu sene de farklı alanlarda sergiler açacak. Bugün İzmir Fahrettin Altay Metro İstasyonu’nda 46 karikatürden oluşan karma sergi açılacak. Sergi, 7 Haziran Cuma gününe kadar açık kalacak.

Diğer bir sergide 5 Haziran Çarşamba günü Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde, bilgilendirme ve farkındalık masası ile birlikte yer alacak.

Aynı gün saat 18.30’da Mimarlık Merkezi önünde buluşma ve yürüyüş yapılacak, saat 19.00’da Türkan Sağlan Kültür Merkezi önünde basın açıklaması yapılacak.


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