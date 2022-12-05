Dünya edebiyatının çağdaş isimleriyle Delidolu Yayınları!

05 Aralık 2022 Pazartesi, 00:03

Delidolu, yeni yayın döneminde dünya edebiyatının çağdaş ustalara yer veriyor.

Vaat / Damon Galfut: Damon Galgut’un 2021 Booker Ödülü’nü kazanan romanı Vaat (Çeviren: Hasan Can Utku), çiftlikte yaşayan bir ailenin dağılışına ve toplumsal ayrışmanın hem sınıf hem de renk üzerinden belirgin olduğu Güney Afrika tarihinin otuz yılına ayna tutuyor.

4 ayrı cenaze töreni etrafında şekillenen yapıt, bir ailenin utanç ve suçluluk duygusuyla yoğrulan dokunaklı hikâyesi aracılığıyla okuyucuyu kendi aile tarihini, inançlarını ve seçimlerini sorgulamaya davet ediyor. Booker Ödülü jürisinin “roman türünün 21. yüzyılda geldiği noktanın bir kanıtı” olarak gösterdiği roman, anlatının sürekli değiştiği, biçimsel olarak yenilikçi bir roman.

Gökyüzüne Uzanan Merdiven / John Boyne: İrlandalı yazar John Boyne, Gökyüzüne Uzanan Merdiven’de (Çeviren: Emili İlemre), fikir hırsızlığı konusundan yola çıkarak yayıncılık dünyasına mercek tutuyor.

Başkalarının hikâyelerini avlayarak kendine mal eden saplantılı bir yazarın portresini çizdiği romanında Boyne, başarıya ulaşmak için her yola sapan zeki ve acımasız bir yazarın edebiyat çevrelerinde tutunabilmek için neleri göze alabileceği konusunu merkezine alıyor.

Fikir ve sanat eserlerindeki intihal sorununa da dikkat çeken yanı sıra yayıncılık dünyasının dinamiklerine göndermelerde bulunan roman; hırsları, zaafları ve bastırılmış arzuları uğruna yıldızı bir anda parlayan veya ışık hızında sönen yazarların çalkantılı yaşamlarından manzaralar sunuyor.

Artık Hiçbir Yer Ev Değil / John Boyne: Artık Hiçbir Yer Ev Değil (Çeviren: Olcay Mağden), John Boyne’un Nazi toplama kamplarının sarsıcı gerçekliğini iki çocuğun gözünden anlattığı, klasikleşmiş romanı, 58 dilde yayımlanmış Çizgili Pijamalı Çocuk’un neredeyse 20 yıl sonra devamında yaşananları konu ediniyor.

Roman şeytanın kızı olarak anılan ve babası çok üst düzey bir Nazi komutanı ve Auschwitz kampının yöneticisi olan Gretel’in tüm bu yıllar boyunca geçmişinden kaçmaya çalışıp nasıl bunu başaramadığı ve vicdani sorgulamalarıyla gelişiyor. Yazar, yıllar boyunca farklı kimliklerin ardına saklanan 90’lı yaşlardaki bir kadının vicdanıyla giriştiği savaşı 1946’nın Paris’i, 1953’ün Sydney’i ve 2022’nin Londra’sı arasında gidip gelen bir anlatı eşliğinde sunuyor.

Artık Hiçbir Yer Ev Değil, yüksek temposu ve şaşırtıcı finaliyle okurun ruhuna nüfuz edecek derinlikte bir anlatı.

Dünyamın Merkezi / Andreas Steinhöfel: Ödüllü yapıtlarıyla tanınan Alman yazar Andreas Steinhöfel, Dünyamın Merkezi’nde (Çeviren: Olcay Mağden), 17 yaşındaki bir delikanlının yetişkin bir bireye dönüşme sürecini ele alan çok katmanlı bir roman. Steinhöfel, yazarken mitolojiden de yararlandığı kitabında, yaşadığı yere sığamayan, geçmişiyle hesaplaşmaya çalışırken geleceğini göremeyen ve tercihlerine yönelik saldırılara karşı kendini savunmaktan başka çıkar yol bulamayan bir gencin yetişkinliğe adım sürecini ele alıyor.

Dünyamın Merkezi, keşiflerimiz, hayal kırıklıklarımız ve yaşama dair seçimlerimiz üzerine, üslubuyla öne çıkan çağdaş bir yapıt.

Canavar Alayı / Terry Pratchett: 40 yıl boyunca fantastik edebiyatın en özgün yapıtlarından birinin yaratıcısı olan Terry Pratchett’ın DiskDünya Serisi’nin 31. kitabı olan Canavar Alayı (Çeviren: Niran Elçi), savaşın gerçek yüzünü gözler önüne seren ve savaş temalı kültleşmiş yapıtlara bol bol gönderme yapan sıra dışı bir Diskdünya kitabı.