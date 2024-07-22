Dünya genelindeki sanatseverler için bu haftanın etkinlikleri

Yayınlanma: 22.07.2024 - 10:38

Güncelleme: 22.07.2024 - 10:38

Dünyanın çeşitli şehirlerinde bu hafta konserden tiyatroya, sergiden kitap fuarlarına geniş bir yelpazede birbirinden farklı etkinlikler gerçekleştirilecek.

Yeni albümü "=1" müzik piyasasında büyük ilgi gören Deep Purple, 28 Temmuz'da Fransa'nın Gignac kasabasında konser verecek.

İngiliz rock grubu Coldplay, dünya turnesine 27 Temmuz'da Helsinki konseriyle devam edecek.

Alman metal grubu Rammstein, 26 Temmuz'da Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde sahne alacak.

Avustralyalı müzik grubu AC/DC, 27 Temmuz'da Almanya'nın Nürnberg kentinde müzikseverlerle buluşacak.

Rock müziğin önemli isimlerinden Sting, Almanya turnesi kapsamında 23 Temmuz'da Salem, 24 Temmuz'da Füssen, 27 Temmuz'da Lingen ve 28 Temmuz'da Stuttgart kentinde hayranlarıyla bir araya gelecek.

Kolombiyalı urban pop müzisyeni Karol G, 22 Temmuz'da Madrid'de sahne alacak.

ABD'li rapçi Travis Scott, 23 Temmuz'da Milano, 26 ve 27 Temmuz'da Frankfurt'ta konser verecek.

Rock grubu Red Hot Chili Peppers, 25 Temmuz'da ABD'nin Indiana eyaletinde, 27 Temmuz'da ise Wisconsin eyaletinde hayranlarıyla buluşacak.

SERGİLER VE FUARLAR

Bu haftaki sanat etkinliklerinde Avustralya'da 25-28 Temmuz'da düzenlenecek "Cairns Yerli Sanat Fuarı" öne çıkıyor. Cairns Kongre Merkezi başta olmak üzere farklı mekanlarda gerçekleştirilecek fuar, dünyanın farklı yerlerinden eski kültürlerin sergileneceği etkinlikler ve sanat örneklerine ev sahipliği yapacak.

Kanada'da ise "Vancouver Sanat Kitap Fuarı", 26-27 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Dünyanın farklı yerlerinden 65 yayınevinin ağırlanacağı fuarda eski kitap, çizgi roman ve illüstrasyon örnekleri de müzayede ile satılacak.

FİLM FESTİVALLERİ

ABD'nin Indiana eyaletinde 23-28 Temmuz'da "Indy Shorts Uluslararası Kısa Film Festivali" düzenlenecek. Festivale gönderilen kısa metrajlı, animasyon ve belgesel yapımlara 12 ayrı kategoride ödül verilecek.

Kaliforniya'da ise "San Diego Comic-Con Uluslararası Festivali", 25-28 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Festival kapsamında film gösterimlerinin yanı sıra video oyunları ve interaktif multimedya yapımlarının gösterimi yapılacak.

ABD'DE VİZYONA GİRECEK FİLMLER

Başrollerde Ryan Reynolds ve Hugh Jackman'ın yer aldığı "Deadpool & Wolverine", Jocelyn Moorhouse'un yönettiği komedi filmi "The Fabulous Four", Sean Wang imzalı "Didi" filmi ve Chelsea McMullan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Swan Song" belgeseli, 26 Temmuz'da ABD genelinde vizyonda olacak.