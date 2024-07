Sanatseverler bu hafta dünya çapında birbirinden farklı etkinliklerle buluşuyor

Yayınlanma: 15.07.2024 - 15:54

Güncelleme: 15.07.2024 - 15:54

Dünyanın dört bir yanında bu hafta, konserlerden tiyatro gösterilerine, sergilerden kitap fuarlarına kadar geniş bir yelpazede etkinlikler sanatseverlerle buluşacak.

MÜZİK DÜNYASINDA UNUTULMAZ ANLAR

ABD'li pop yıldızı Taylor Swift, Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde 17 ve 19 Temmuz'da sahne alarak hayranlarına unutulmaz anlar yaşatacak.

Grammy ödüllü müzisyen Stevie Nicks, Belçika'nın Antwerp kentinde ve 19 Temmuz'da Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da konser verecek.

Deep Purple: İstanbul konseri büyük ilgi gören İngiliz rock grubu Deep Purple, yarın Avusturya'nın Innsbruck kentinde, 19 Temmuz'da Almanya'nın Dresden kentinde ve 21 Temmuz'da Almanya'nın Winterbach kentinde sahne alacak.

İngiliz rock grubu Coldplay, Roma'da, 20 Temmuz'da Düsseldorf'ta hayranlarıyla buluşacak.

Alman metal grubu Rammstein, 17-18 Temmuz'da Avusturya'nın Klagenfurt kentinde, 21 Temmuz'da İtalya'nın Reggio Emilia kentinde konser verecek.

Dünyaca ünlü grup Red Hot Chili Peppers, 15 ve 17 Temmuz'da Toronto, 20 Temmuz'da Minnesota'da sahne alacak.

Müzik dünyasına 60 yılı aşkın süredir damga vuran The Rolling Stones, 17 Temmuz'da Kaliforniya, 21 Temmuz'da Missouri'de sahne alacak.

Avustralyalı hard rock grubu AC/DC, 17 Temmuz'da Stuttgart'ta, 21 Temmuz'da Bratislava'da sahne alacak.

İngiliz müzisyen Sting, ay sonuna kadar sürecek Almanya turnesi kapsamında 20 Temmuz'da Fulda'da hayranlarıyla buluşacak.

Hollandalı violinist ve orkestra şefi Andre Rieu, 21 Temmuz'da Hollanda'nın Maastricht kentinde konser verecek.

Kolombiyalı urban pop müzisyeni Karol G, 20 Temmuz'da Madrid'de sahne alacak.

Meksikalı müzisyen ve prodüktör Luis Miguel, 17-18 Temmuz'da Barselona, 21 Temmuz'da A Coruna'da sahneye çıkacak.

ABD'li rap yıldızı Travis Scott, Hamburg, 18 Temmuz'da Prag ve 20 Temmuz'da Köln'de konser verecek.

Haftaya Türkiye'de sahne alacak İngiliz heavy metal grubu Judas Priest, 21 Temmuz'da Yunanistan'ın Kallithea kentinde konser verecek.

İngiliz şarkıcı Ed Sheeran, dünya turnesine 20 Temmuz'da Budapeşte'de devam edecek.

ABD'li müzisyen Bruce Springsteen, bugün ve 18 Temmuz'da Stokholm'de, 21 Temmuz'da Norveç'in Bergen kentinde sahne alacak.

SANAT VE KİTAP FUARLARI

Bu hafta gerçekleşecek kitap fuarlarında, Çin'e bağlı Hong Kong kentindeki "Hong Kong Kitap Fuarı" öne çıkıyor. Fuar, 17-23 Temmuz tarihleri arasında kitapseverleri ağırlayacak.

ABD'nin San Francisco kentinde 18-21 Temmuz'da gerçekleştirilecek "SF Sanat ve Kitap Fuarı", 200'ün üzerinde yayınevinin katılımıyla dikkat çekecek.

Sanat fuarlarında ise Tayvan'da 19-21 Temmuz'da düzenlenecek Art Taichung fuarı öne çıkıyor. Uluslararası sanat çalışmalarının sergileneceği bu fuar, sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

ABD'nin Michigan eyaletinde 20 Temmuz'da başlayacak olan Ann Arbor Sanat Fuarı, bu yıl 500 bin civarında katılımcıyı ağırlamayı bekliyor.

FİLM FESTİVALLERI VE VİZYONA GİRECEK FİLMLER

ABD'nin Teksas eyaletinde 18-21 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan "Waco Bağımsız Film Festivali", birçok farklı ülkeden bağımsız film örneklerini sinemaseverlerle buluşturacak.

Polonya'da 18 Temmuz'da kapılarını açacak olan "New Horizons" film festivali, Polonya ve dünya sinemasından etkileyici yapımları sinemaseverlerle buluşturacak. Çevrimiçi gösterimler ise 4 Ağustos'a kadar sürecek.

ABD'de bu hafta vizyona girecek filmler arasında Brett Varvel'in yeni gerilim filmi "Disciples in the Moonlight" (17 Temmuz), Lee Isaac Chung'un yönettiği "Twisters", Levan Akın imzalı "Crossing" ve Michael Day'in yönettiği "Clawfoot" (19 Temmuz) ile John Stimpson'ın yönettiği romantik film "A Very Vermont Christmas" (20 Temmuz) yer alıyor.