Dünya mirası Nemrut'u hafta sonu 1000 kişi ziyaret etti
Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarında, "güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer" olarak bilinen UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Nemrut Dağı, hafta sonu 1000 kişiyi ağırladı.
Kommagene Krallığı'na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapındaki tümülüs ve dev heykellerin bulunduğu 2 bin 150 metre yükseklikteki Nemrut Dağı Ören Yeri, güneşin doğuşu ve batışını izlemek isteyenlerin yoğun ilgisini çekiyor. Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, Nemrut Dağı'nda bu yıl ziyaretçi yoğunluğu yaşandığını söyledi.
Nemrut'un bu hafta sonu da yoğun ilgi gördüğünü anlatan Alkan, şunları kaydetti:
"Nemrut Dağı'ndaki tümülüsün içerisinde Kral Antiochos'un mezarının olduğu varsayılmaktadır. Buraya gelen ziyaretçiler özellikle güneşin doğuşu, batışı ve devasa heykelleri izleyerek etkilenmektedir. Hafta sonu boyunca 1000 kişi Nemrut Dağı'nı ziyaret etti. Bazı ziyaretçiler ise burada müzik çalarak güneşin doğuşu ve batışı izledi. Pandemi sonrası ciddi ziyaretçi yoğunluğu yaşıyoruz."
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