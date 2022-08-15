Daskyleion Antik Kenti nerededir? Daskyleion Antik Kenti'ne nasıl gidilir?

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 11:51

Anadolu'da hüküm sürmüş birçok medeniyetten izlere ev sahipliği yapan Daskyleion Antik Kenti'nin geçmişi milattan önce 3000'li yıllara dayanıyor.



DASKYLEİON ANTİK KENTİ NEREDEDİR?

Daskyleion Antik Kenti Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunuyor. Daskyleion Antik Kenti Manyas Kuş Gölü' nün güney-doğu ucunda yer almaktadır. Bandırma, Ergili mahallesi sınırları içinde, antik dönemde Misya olarak anılan bölgede yer alan bir antik kenttir.

DASKYLEİON ANTİK KENTİ'NİN TARİHİ

Daskyleion konusunda ilk araştırmalar Antik Çağ'da şehrin adı konusundaki farklı görüşlerle başlamıştır. Antik yazarlardan Mela ve Plinius bu merkezlerden Daskylos olarak söz ederken, Stephanos Byzantios, Daskylion adını kullanır.M.Ö. 7.yüzyılda Daskylos adıyla bilinen ünlü Lydia Kralı’nın Sardis’ten hanedan kavgaları nedeniyle buraya gelmesiyle kent Daskyleion adını almıştır. Daskyleion’da doğan oğlu Gyges daha sonra Lydia’ya geri çağrılıyor. Gyges Lydia’ya kral olduktan sonra şehre Daskyleion deniliyor. Çünkü Daskyleion “Daskylos’un yeri anlamındadır. Bu ismi M.Ö.650 yıllarında almıştır.

Ünlü tarihçi Herodotos ise bu şehrin adını Daskyleion olarak verir. Antik Çağ'da şehrin adı konusundaki tartışmalar 20. yüzyıl başlarında yerini şehrin lokalizasyonu konusundaki tartışmalara bırakmıştır. Orta Çağ yazarı Stephanos Byzantios Anadolu’da Daskyleion adı verilen beş yerleşmeden söz etmektedir; ancak tarihçiler ve arkeologlar Kuzeybatı Anadolu’da, Bandırma’ya 40 km mesafedeki Ergili Köyü’ne çok yakın olan, Manyas Gölü kıyısındaki Hisartepe üzerinde yer alan kalıntıların satraplık merkezi Daskyleion’a ait olduğu konusunda hemfikirdir.

DASKYLEİON ANTİK KENTİ KAZILARI

1952 yılında arkeolog Kurt Bittel tarafından Hisartepe üzerinde yer aldığı saptanan Daskyleion’da ilk arkeolojik kazılar, bir yıl sonra Cumhuriyet dönemi birinci nesil arkeologlarından Ekrem Akurgal tarafından başlatılmış ve 1959 yılına kadar da devam etmiştir. 1964 yılında bir köylü, Hisartepe’nin kuzeyinde yer alan Köseresul köyünde tarlasını sürerken bir Bizans mezarı bulmuştur. Bunun üzerine İstanbul Arkeoloji Müzesi’nden Nezih Fıratlı tarafından çalışmalara başlanmıştır. Mezarın temizlenmesi sırasında üç adet Stelin mezar yapımında kullanıldığı görülmüştür. 28 yıllık bir aradan sonra 1988 yılında Tomris Bakır tarafından yeniden başlatılan kazılar 2008 yılına kadar kesintisiz devam etmiştir. Bu ikinci dönem kazılarında ise Daskyleion’da Ahameniş’in yanı sıra Frig ve Lid kültürlerinin de varlığına işaret eden önemli yapı kalıntıları ve eserler ortaya çıkarılmıştır. 2009 yılından günümüze değin Kaan İren başkanlığında kazılara devam edilmektedir.

DASKYLEİON ANTİK KENTİ'NE NASIL GİDİLİR?

Daskyleion Antik Kenti ören yeri 06.00-13.30 saatleri arasında ziyaret edilebilir. Daskyleion Antik Kenti Ergili Köyü'nün 2 kilometre doğusunda yer alır. Daskyleion Antik Kenti'ne şehir içi ulaşım araçları ile ulaşım sağlanıyor. Daskyleion Antik Kenti özel aracınız ile D-565 yolu üzerinden, Bandırma-Manyas sapağını takip ederek ulaşabilirsiniz.



