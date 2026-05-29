Dünya müzik sahnesinin önde gelen isimleri İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor

Dünyaca ünlü isimler bu ay ve haziranda İstanbul'da konser verecek.

Pop, hip hop, elektronik müzik ve alternatif rock türlerinde uluslararası sanatçıların sahne alacağı konserler, kentin kültür sanat takvimine hareketlilik kazandıracak.

İstanbul'un farklı mekanlarında gerçekleştirilecek organizasyonlarda, dünyaca ünlü sanatçılar yeni albümlerinin yanı sıra hafızalara kazınan hit parçalarını da seslendirecek.

ANDREA BOCELLİ VE KENAN DOĞULU AYNI SAHNEYİ PAYLAŞACAK

Yarın akşam ünlü tenor Andrea Bocelli, "Romanza 30th Anniversary World Tour" başlıklı turnesi kapsamında İstanbul'da dinleyicileriyle bir araya gelecek.

Bocelli, 1997 yılında uluslararası alanda piyasaya sürülen ilk derleme albümü "Romanza"nın 30. yılına özel dünya turnesi çerçevesinde Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda sahne alacak.

Yaklaşık 20 milyondan fazla satışa ulaştığı belirtilen "Romanza" albümü, Bocelli'nin uluslararası kariyerinde kritik bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor ve sanatçının global ölçekte tanınırlığını belirgin şekilde artıran çalışmalar arasında yer alıyor.

Sanatçının İstanbul konserinde ise Kenan Doğulu, Bocelli ile aynı sahneyi paylaşacak. Müzik dünyasında "çıplak ayaklı çellist" olarak tanınan Jodok Cello da konserde olacak.

NTRteam organizasyonu işbirliğiyle gerçekleştirilen konserin müzikal omurgasını İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası oluştururken, AEG Presents prodüksiyon standardında tasarlanan sahne mimarisi, ışık ve ses tasarımıyla stadyum ölçeğini aşan kontrollü ve bütünlüklü bir dinleme deneyimi sunmayı hedefliyor.

Mticket üzerinden satışa çıkan tüm biletler kısa sürede tükenirken, artan talep üzerine 24 saatliğine sınırlı sayıda ek kontenjan yeniden satışa açıldı.

KANYE WEST YARIN ATATÜRK OLİMPİYAT STADYUMU'NDA

Grammy ödüllü ABD'li rap şarkıcısı Kanye West de yarın Başakşehir'deki Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda konser verecek.

ILS Vision tarafından organize edilen konsere, yaklaşık 120 bin kişinin katılması bekleniyor. Konser öncesi ve sonrası parti etkinliklerinin yer alacağı konserde, ayrıca DJ, lazer, ışık şovları ve çeşitli performanslar gerçekleştirilecek.

Sabaha kadar devam edecek programda Yener Çevik, Mavi, Sena Şener, Pera ve Motive gibi isimler de sahne alacak.

TRAVİS SCOTT, TERSANE İSTANBUL'DA SAHNE ALACAK

Ünlü hip hop yıldızlarından Travis Scott, 31 Mayıs akşamı Tersane İstanbul'da konser verecek. Konserin sahne açılışını DJ ve prodüktör Faruk Sabancı üstleniyor.

TemaCC organizasyonuyla yapılan ve yaklaşık 2 bin 500 kişinin katılması beklenen organizasyonda kapılar saat 16.00'da açılacak.

ALESSANDRO SAFİNA, HARBİYE AÇIKHAVA'DA SAHNE ALACAK

İtalyan tenor Alessandro Safina ile DJ ve prodüktör Burak Yeter, 5 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda aynı sahneyi paylaşacak.

Konserde ayrıca Safina'ya İspanyol şarkıcı Cecilia Krull ile Cristina Ramos eşlik edecek.

Musicarium ve Y Kültür Sanat organizasyonuyla hayata geçirilen konserde, Sinema Senfoni Orkestrası da sahnede olacak.

MAX KORZH KONSERİ BEŞİKTAŞ TÜPRAŞ STADYUMU'NDA

Belaruslu sanatçı Max Korzh, 6 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda müzikseverlerle buluşacak.

Genç kuşağın sevdiği isimlerden biri haline gelen Korzh'un konseri öncesi özellikle Rusya'dan İstanbul'a gelen uçuşlarda yoğunluk yaşandı ve birçok sefer tamamen doldu.

Rap, hip hop, pop ve rock müzik türlerini bir araya getiren kendine özgü tarzıyla milyonlarca dinleyiciye ulaşan Korzh, konserde "The Sky Will Help Us", "Live High", "Optimist", "Control" ve "Raznesem (Crash the Stadium)" başlıklı hit parçalarını İstanbul'daki konserinde hayranlarıyla birlikte seslendirecek.

ALİCE COOPER, İSTANBUL LİFEPARK'TA HAYRANLARIYLA BİR ARAYA GELECEK

ABD'li 78 yaşındaki rock müziği sanatçısı Alice Cooper, 13 Haziran'da İstanbul Lifepark'ta konser verecek.

Neo Events organizasyonuyla gerçekleştirilecek konser, Cooper'ın yarım asrı aşan kariyerine adeta bir veda gecesi niteliği taşıyacak.

Dünyanın dört bir yanında milyonlarca albüm satışına ulaşan sanatçı, "School's Out", "Poison", "No More Mr. Nice Guy" ve "I'm Eighteen" gibi klasikleşmiş şarkıları ve son albümü "Detroit Stories" ve "Road"dan parçaları da müzikseverler için yorumlayacak.

MEGADETH, KÜÇÜKÇİFTLİK PARK'TA SAHNE ALACAK

ABD'li thrash metal grubu Megadeth, 23 Haziran'da KüçükÇiftlik Park'ta konser verecek.

Metal müziğin önemli grupları arasında gösterilen Megadeth'in konserinde sevilen parçalarının yanı sıra son dönem çalışmalarından eserler de yer alacak.

SCORPİONS 24 HAZİRAN'DA İSTANBUL'DA

Alman rock müziği grubu Scorpions, 24 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda hayranlarıyla bir araya gelecek.

Yaklaşık 60 yılı aşan müzik kariyeri boyunca dünya çapında milyonlarca albüm satışına ulaşan grup, "Wind of Change", "Still Loving You" ve "Rock You Like a Hurricane" gibi klasikleşen parçalarını İstanbul'da seslendirecek.

MOBY, ZORLU PSM'DE DİNLEYİCİLERİYLE BULUŞACAK

Elektronik müziğin dünyaca ünlü isimlerinden Moby, "PSM Loves Summer by %100 Müzik" serisi kapsamında 29 Haziran'da Zorlu Performans Sanatları Merkezi Turkcell Sahnesi'nde performans sergileyecek.

Sanatçı, kariyeri boyunca büyük ilgi gören "Porcelain", "Natural Blues" ve "Why Does My Heart Feel So Bad?" gibi parçalarını İstanbullu hayranları için seslendirecek.

THREE DAYS GRACE İLK KEZ İSTANBUL'DA KONSER VERECEK

Kanadalı rock grubu Three Days Grace, 30 Haziran'da KüçükÇiftlik Park'ta rock müzikseverlerle buluşacak.

Alternatif rock ve post-grunge tarzındaki parçalarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan grup, İstanbul'daki ilk konserlerinden birini gerçekleştirecek.

RAGHEB ALAMA, VOLKSWAGEN ARENA'DA SAHNE ALACAK

Lübnanlı şarkıcı Ragheb Alama, 19 Haziran'da Volkswagen Arena'da konser verecek.

Arap pop müziğinin sevilen isimlerinden Alama, konserinde yıllar boyunca müzik listelerinin zirvesinde bulunan "Alby Asheqha", "Elli Baana", "Naseeni Eldonia" ve "Tab Leh"in arasında olduğu kariyeri boyunca öne çıkan eserlerini seslendirecek.