Dünya Sanat Günü nedir? Dünya Sanat Günü ne zaman kutlanır? Dünya Sanat Günü nasıl ortaya çıktı?

Yayınlanma: 15.04.2023 - 13:07

Güncelleme: 15.04.2023 - 13:09

Dünya Sanat Günü, her yıl 15 Nisan günü kutlanan, sanat etkinlikleri düzenlenip cadde ve sokakların sanat eserleri ile süslenildiği bir gün olarak kabul edilir.

DÜNYA SANAT GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Dünya Sanat Günü, 2012 yılı itibarıyla kutlanmaya başlanılmıştır.

2011 yılında Uluslararası Sanat Derneği'nin Meksika'da yapmış olduğu toplantıya katılan Türk sanatçı Bedri Baykam, 15 Nisan'nın Dünya Sanat Günü olarak kutlanmasını önermiştir. 15 Nisan'ın Leonardo da Vinci'nin doğum günü olması nedeniyle bu öneri çoğunluk oyu alarak dernek tarafından kabul edilmiştir. Böylece 2012 yılından itibaren 15 Nisan, Dünya Sanat Günü olarak kutlanılmaya başlanmıştır.

YAPILAN İLK KUTLAMA

Türkiye'deki kutlamaların ilki 15 Nisan 2012'de, İstanbul'da yer alan Abdi İpekçi Caddesinde kurulan sahnede yapıldı. Bunun dışında Maçka Demokrasi Parkında bulunan UPSD Sanat Galerisi'nde Dünya Sanat Günü Sergisi gerçekleşmiştir. Türkiye'nin çeşitli illerinde gerçekleşen birçok sanatsal etkinlik ile kutlanmıştır. İzmir'de sokak tiyatrosu, dans-müzik , resim-fotoğraf-heykel-seramik, müzik, bildiri, söyleşi, edebiyat ve tiyatro sanat dalları ile kutlama ve gösteriler yapılmıştır.

SANAT NEDİR?

Sanat, en genel anlamıyla yaratıcılığın ve hayal gücünün ifadesi olarak anlaşılır. Tarih boyunca neyin sanat olarak adlandırılacağına dair fikirler sürekli değişmiş, bu geniş anlama zaman içinde değişik kısıtlamalar getirilip yeni tanımlar yaratılmıştır. En yaygın kabul göreni sanatın edebiyat, resim, müzik, tiyatro, sinema, mimari ve heykel alt türlerinden oluştuğu görüşüdür.